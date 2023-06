Cos’è successo ieri sera a Temptation Island 2023: scontri, primo falò di confronto, coppie, quando va in onda la seconda puntata

Decima edizione di Temptation Island 2023, cosa è successo nella prima puntata? Nuove storie, nuove avventure, i primi litigi, e poi gli immancabili falò di confronto. In mezzo ci sono loro, le coppie protagoniste alle prese con le lusinghe e i flirt con i tentatori e le tentatrici dell’isola. Pronti a mettere in crisi storie d’amore che sembravano inattaccabili. A condurre i giochi c’è sempre Filippo Bisciglia che anche quest’anno ci racconterà le vicissitudini dei concorrenti con tutti i retroscena e i dietro le quinte del programma. Tutto questo è Temptation Island: il viaggio è finalmente iniziato, ecco allora cosa è successo in questa prima puntata.

Cosa è successo nella prima puntata di Temptation Island lunedì 26 giugno 2023

Protagoniste del programma sono sette giovani coppie non sposate e senza figli in comune che partecipano per mettere alla prova la stabilità della propria relazione. L’obiettivo è quello di dare una risposta a quesiti fondamentali quali: la vita di coppia è la vita che voglio? Lei/lui è la persona giusta con la quale costruire una vita insieme? Il loro viaggio nei sentimenti prende il via ancora una volta nel bellissimo resort “Is Morous Relais” a sud della Sardegna. Qui, nel suggestivo paesaggio mediterraneo con meravigliose spiagge bagnate da acque limpide dalle mille tonalità di azzurro, le 7 coppie si separano in due diversi villaggi per 21 giorni. Con loro 28 single: 14 ragazzi nel villaggio delle fidanzate e 14 ragazze nel villaggio dei fidanzati che tra momenti di leggerezza e spensieratezza, cercano di farli riflettere confrontandosi con loro sulle loro storie d’amore e sulla solidità dei loro sentimenti. Ma cosa è successo nella prima puntata?

Il primo falò di confronto anticipato

Isabella ha richiesto il primo falò anticipato di questa edizione: Manu accetterà? I compagni di avventura lo hanno invitato a pensarci bene prima di decidere. Per scoprire quale decisione avrà preso però dovremo pazientare un po’: cosa accadrà quindi nella prossima puntata? Appuntamento a lunedì prossimo!

Le coppie di Temptation Island 10

In questa edizione partecipano:

Gabriela, 19 anni e Giuseppe , 24 anni, fidanzati da sette anni;

19 anni e , 24 anni, fidanzati da sette anni; Alessia , 32 anni e Davide , 39 anni, fidanzati da undici anni;

, 32 anni e , 39 anni, fidanzati da undici anni; Daniele , 33 anni e Vittoria , 32 anni, fidanzati da quattro anni;

, 33 anni e , 32 anni, fidanzati da quattro anni; Manu , 27 anni e Isabella , 26 anni, fidanzati da tre anni e mezzo;

, 27 anni e , 26 anni, fidanzati da tre anni e mezzo; Ale , 31 anni e Federico , 31 anni, fidanzati da tre anni;

, 31 anni e , 31 anni, fidanzati da tre anni; Francesca , 23 anni e Manuel , 30 anni, fidanzati da due anni e mezzo;

, 23 anni e , 30 anni, fidanzati da due anni e mezzo; Perla, 25 anni e Mirko, 26 anni, fidanzati da cinque anni

Quando va in onda la prossima puntata

Il programma vi aspetta lunedì prossimo, 3 luglio 2023. Ricordiamo che complessivamente saranno sei le puntate di questa nuova edizione che non prevede il day time. L’appuntamento è sempre in prima serata su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

