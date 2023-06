Dove si trova il resort di Temptation Island: ecco la meta (da sogno) del programma

La nuova edizione di Temptation Island prende il via stasera, lunedì 26 giugno 2023, in prima serata su Canale 5. Il format, che ormai è giunto alla decima edizione, è sempre lo stesso: da una parte le coppie in gara, dall’altro la schiera di tentatori e tentatrici pronte a mettere in discussione le relazioni dei concorrenti. Chi cederà alle loro lusinghe? Chi invece resterà fedele al proprio compagno/a? A condurre i giochi, come sempre, ci sarà lui, Filippo Bisciglia divenuto ormai il volto simbolo del programma. A poche ore dalla messa in onda vediamo dunque tutte le anticipazioni su questa nuova edizione di Temptation Island.

Dove si svolge Temptation Island 10

A fare da cornice alle storie d’amore che nasceranno, o viceversa verranno “difese” superando le tempestose onde delle tentazioni (qui tutte le coppie in gara), ci sarà quest’anno la Sardegna, all’interno dell’Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula. Qui le coppie hanno vissuto separate per 21 giorni: si tratta ormai di una location più che rodata considerando che la produzione l’ha scelta sin dalla prima edizione. E anche per il 2023 non ci sono state variazioni.

Dentro l’Is Morus Relais: le foto

Santa Margherita di Pula si trova nella zona sud occidentale dell’Isola, in Provincia di Cagliari. Come tutte le zone della Sardegna anche questa parte offre panorami mozzafiato e scorci da lasciare senza fiato, dove l’acqua cristallina si confonde con la natura rimasta per larghi tratti incontaminata. Ed è qui, allora, che sorge il resort scelto per Temptation Island.

A che ora inizia Temptation Island stasera 26 giugno, dove vedere la prima puntata

L’appuntamento per i fan del programma è per stasera, lunedì 26 giugno 2023, alle ore 21.20 su Canale 5. Temptation Island si può seguire anche in streaming su Mediaset Infinity+ dove saranno poi caricate le repliche. Complessivamente saranno sei le puntate mandate in onda e non ci sarà il day time.

