Temptation Island 2023, quanto guadagnano Filippo Bisciglia e le coppie: i cachet

Mancano ormai pochi giorni al ritorno di uno dei programmi più seguiti e amati dai telespettatori: Temptation Island, il docu-reality in cui le relazioni di coppia sono messe alla prova dai tentatori e dalle tentatrici. Ancora prima di iniziare in molti si chiedono chi resisterà alla tentazione e chi cederà. Chi uscirà dal villaggio con il proprio amore e chi con un nuovo partner? La curiosità del pubblico tuttavia non coinvolge solo la componente amorosa ma anche quella legata a un aspetto più materiale: quanto guadagnano i concorrenti? Queste sono solo alcune delle domande che si pongono i fan di Temptation Island, il reality show che torna dopo lo stop di un anno, come sempre, in prima serata su Canale 5 lunedì 26 giugno 2023. Prima di entrare nel vivo di questi interrogativi, rivediamo in generale in che cosa consiste il programma che scalda l’estate di moltissimi italiani!

Temptation Island 2023, come funziona

Il programma prevede che sei coppie non sposate si separino per 21 giorni e vivano in un resort di lusso in Sardegna, dove fidanzati e fidanzate si troveranno continuamente a contatto con possibili “tentatori”. Durante il soggiorno, le coppie vengono messe alla prova attraverso video che mostrano come i rispettivi partner stanno passando la vacanza. Ogni settimana si svolge il cosiddetto “falò”, occasione in cui i fidanzati e fidanzate vengono a conoscere cose sui giorni passati. Nel corso del programma, i componenti della coppia possono fare richiesta di chiarimento e incontro, a cui però il partner può anche decidere di non partecipare. Alla fine dei 21 giorni ciascun fidanzato deve decidere se uscire dal programma in coppia oppure solo.

Chi sono le coppie

Le coppie che decidono di partecipare alla trasmissione a volte si trovano già in una situazione di crisi, con le cose che non funzionano ormai da tempo. Altre volte, invece, i fidanzati decidono di partecipare per mettere alla prova la tenuta della relazione. Le sei coppie in gara quest’anno sono state presentate nel corso delle scorse settimane attraverso i profili social ufficiali del programma. Si tratta di:

Mirko e Perla

Alessia e Federico

Francesca e Manuel

Manu e Isabella

Vittoria e Daniele

Alessia e Davide

Gabriela e Giuseppe

A quanto trapela, quest’anno le coppie partecipanti non sono sei ma sette e dovrebbero includere sia vip che “nip” ovvero gente comune. Ancora non si hanno informazioni riguarda all’identità dei tentatori e questo non fa altro che alimentare la curiosità e le ipotesi dei telesfpettatori in fermento per l’attesa!

Chi è il conduttore

Ogni nave ha bisogno del proprio comandante e la nave di Temptation Island anche quest’anno potrà contare su Filippo Bisciglia, 45 anni, storico padrone di casa. Sarà proprio lui a condurre i falò di confronto e a recarsi dai fidanzati o dalle fidanzate per comunicare situazioni poco piacevoli oppure la richiesta di un confronto anticipato. Filippo Bisciglia ha condotto ben otto edizioni di Temptation Island: dal 2014 al 2020 e poi ancora nel 2021 con la decima edizione del programma. Ma veniamo a una delle questioni più pragmatiche e materiali accennate all’inizio dell’articolo: a quanto ammonta lo stipendio delconduttore e delle coppie che partecipano? Scopriamolo subito!

Un sogno in Sardegna a suon di euro: quanto guadagnano i partecipanti

Partecipare a Temptation Island non è solo una sfida per il cuore, ma anche un affare per il portafoglio. Le sette coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore in un paradiso sardo, infatti, non solo godono di tutti i comfort di un resort di lusso, ma ricevono anche una bella sommetta per la loro avventura. Si parla di circa 900 euro a settimana per ogni coppia, che diventano 2700 euro per i 21 giorni di permanenza nel programma. Una cifra che potrebbe sembrare modesta, ma che va considerata come un investimento sul futuro. Il reality show, infatti, regala ai partecipanti una grande popolarità e li rende appetibili per il mercato del gossip e dello spettacolo. Serate in discoteca, interviste, ospitate televisive: sono solo alcune delle opportunità che si aprono per le coppie di Temptation Island.

Il re del falò: Filippo Bisciglia

A guidare le coppie nel loro viaggio nei sentimenti c’è lui: Filippo Bisciglia, il conduttore che da otto edizioni è il volto di Temptation Island. Il suo ruolo è fondamentale per il successo del programma: è lui che annuncia le novità, che media i confronti, che consola i pianti e che celebra le riconciliazioni. Per questo motivo, il suo cachet è decisamente più alto di quello delle coppie. Secondo alcune indiscrezioni, Filippo Bisciglia guadagnerebbe tra i 40 e i 50mila euro per condurre il reality show. Un compenso che premia la sua professionalità e la sua simpatia, che lo hanno reso uno dei conduttori più amati dal pubblico.