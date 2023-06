Manu di Temptation Island 2023: chi è, età, lavoro, di dov’è, foto, Instagram, chi è la fidanzata Isabella

Tutto pronto per Temptation Island 2023 e le coppie in gara sono state svelate tra polemiche e curiosità. Manu e Alessia cercheranno di risolvere i loro problemi d’incompatibilità nel resort sull’isola della Sardegna: funzionerà o sono destinati a lasciarsi? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e la loro storia d’amore!

Manu e Isabella a Temptation Island 2023

Manu e Isabella sono una delle coppie in gara a Temptation Island 2023. Approderanno sull’isola insieme ad altre sei coppie e si troveranno di fronte a molte sfide. Riusciranno a resistere ai tentatori e alle tentatrici? Lo scopriremo presto. Il loro video di presentazione sulla pagina Instagram ufficiale del programma è stato molto apprezzato e nei commenti sono già nati i primi ‘schieramenti’ a favore di lui. Qual è la loro storia? Nel video raccontano di essere molto incompatibili per come e dove sono nati e cresciuti. Lui viene dalla periferia di Milano ed è cresciuto in un quartiere popolare, mentre lei ha una situazione economica ben diversa e molto agiata. Riusciranno a trovare un punto d’incontro? Ecco il video di presentazione in cui raccontano la loro storia:

Chi è Manu: età, lavoro, di dov’è

Manu si è presentato nel video, ma su di lui si hanno ancora pochissime informazioni. Sappiamo soltanto che viene da un quartiere della periferia povera di Milano, dov’è cresciuto con la sua famiglia. Ha 27 anni e da tre anni e mezzo è fidanzato con Isabella, ma le cose non sembrano andare molto bene. Nei commenti, una ragazza che sostiene di aver fatto il provino insieme a loro e di averli conosciuti, ha scritto che lui fa il ferroviere, ma non è ancora arrivata una conferma. Sotto il post si sono già scatenati i commenti di apprezzamento su di lui, che sembra un ragazzo semplice e carino, vittima della fidanzata.

Chi è la fidanzata Isabella?

Chi è la fidanzata Isabella? Anche di lei si hanno ancora pochissime informazioni, sappiamo soltanto che è nata e cresciuta nel centro di Milano. “Il mio lamentarmi non deriva dal nostro mondo diverso o da modi di vivere differenti, deriva proprio dalla sua persona, dai suoi atteggiamenti. Se non fossi innamorata di Manu, nulla mi terrebbe legata a lui perché ci sono tante cose che non vanno” ha dichiarato lei nel video. Lui ha raccontato qual è il loro problema: vorrebbero andare a convivere, ma non trovano un punto d’incontro: meglio il quartiere popolare o il centro di Milano?