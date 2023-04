Fanny Ardant, chi è il marito: amori, vita privata, figli, la storia con Francois Truffaut

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone, che tiene compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì. Tra gli ospiti di oggi, oltre alla sorella di Mirella Gregori la ragazzina di 15 anni scomparsa a Roma nel 1983 e Fabio Testi, sex symbol, anche l’attrice e regista francese Fanny Ardant, che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore.

Chi era l’attore Francois Truffaut, la storia d’amore con Fanny Ardant

Fanny Ardant ha avuto una lunga storia d’amore, anche se non si è mai sposata, con Francois Truffaut, un attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e critico francese nato a Parigi nel 1932 e morto a Neuilly sur Seine nel 1984. Lui è stato un grande protagonista del cinema francese, soprattutto tra la fine degli anni ’50 e i primissimi anni ’80 e ha dato vita a una nuova corrente, meglio conosciuta come nouvelle vague. Corrente che ha poi influenzato molti registi americani della New Hollywood.

Il suo film di successo Effetto notte

Tra i suoi film di successo ricordiamo, senza ombra di dubbio, Effetto notte, che ha vinto il premio Oscar al miglior film straniero nel 1974. L’attore è considerato, tra l’altro, uno dei più grandi autori cinematografici francesi. Tra i suoi film, come regista, tra cortometraggi e lungometraggi, ricordiamo:

Une visite

L’età difficile

i 500 colpi

Tirate sul pianista

Baci rubati

La mia droga si chiama Julie

L’amore fugge

Finalmente domenica.

Ma è davvero difficile e complicato riassumere la sua brillante carriera. Tra cinema, tv, critica.

Come è morto, il tumore

L’attore è morto nel 1984 dopo una lunga malattia. Lui, infatti, aveva un tumore al cervello, è stato operato tardi e il 21 ottobre è morto nell’ospedale americano di Parigi. Poi, è stato cremato nel cimitero di Pere Lachaise e le sue ceneri si trovano a Montmartre, a Parigi.

La figlia con Fanny Ardant

Fanny Ardant, nota attrice e regista francese, ha avuto una storia d’amore con Francois Truffaut. L’attrice ha esordito al cinema nel 1976, poi ha interpretato vari film per la tv e ha attirato l’attenzione del regista, che l’ha voluta come protagonista nel film La signora della porta accanto. I due si sono innamorati sul set e dal loro amore, nel 1983, è nata la figlia Josephine.

Gli amori di Fanny Ardant

Fanny Ardant, che oggi si racconterà ai microfoni di Serena Bortone, non si è mai sposata, ma ha tre figlie: Lumir nata nel 1975 da Dominique Leverd, Josephine nata dall’amore con Francois Truffaut e Baladine, nata nel 1990 da Fabio Conversi.