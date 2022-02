FantaAmici, cos’è, come funziona e come partecipare al gioco durante il serale di Amici 21

Dopo il grande successo del FantaSanremo arriva il FantaAmici! Anche il serale di Maria De Filippi avrà il suo fantasy game piombato come un fulmine a ciel sereno sull’universo della musica direttamente dal mondo dello sport. Il Fantacalcio è chiaramente il faro-guida su questo tema ma giochi analoghi esistono per ogni disciplina, dal football americano, alle moto passando per la formula 1. La musica però finora ne era rimasta esclusa: fino a Sanremo 2022 quando la versione “Fanta” è esplosa coinvolgendo migliaia di persone (papalina vi dice niente?). Sarà lo stesso anche per il serale di Amici 21? Vediamo intanto come funziona il gioco.

Cos’è e come funziona il FantaAmici

Come detto il gioco sarà attivo durante il serale di Amici 21. A partire dal 20 febbraio sarà tuttavia possibile creare la propria squadra. Come? Ogni giocatore avrà a disposizione 1.000 monete virtuali, un po’ come i fantamilioni del Fantacalcio, per “comprare” cinque allievi più un professore.

Sulla pagina Instagram ufficiale del gioco, creata appositamente, ci sono le prime indicazioni. In base al comportamento degli allievi da noi scelti sarà determinato il punteggio della squadra. Una serie di mini giochi influenzerà inoltre la classifica: Twitter Star, TikTok creator, Il Mondo di Amici SA. Partecipando sarà possibile acquisire punti extra.

