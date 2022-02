Fausto Pinna, chi è il marito di Iva Zanicchi: età, origini, lavoro, dove è nato, figli e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Iva Zanicchi, ma conosciamo meglio il compagno Fausto Pinna.

Fausto Pinna, chi è il compagno di Iva Zanicchi: età, lavoro, figli

Iva Zanicchi nel 1967 ha sposato il produttore Tonino Ansoldi, da cui ha sua figlia Michela Ansoldi, oggi psicologa. Dopo soli 9 anni però i due divorziano. Dieci anni più tardi, Iva incontra e si innamora del produttore Fausto Pinna, con il quale ha tuttora una relazione stabile. Con Pinna, ha rivelato Iva Zanicchi, non si è mai voluta sposare ma lo considera ugualmente un marito. E’ la sua spalla, il suo angelo custode e il loro legame sembra essere davvero speciale: sono insieme da oltre trent’anni. Di Fausto sappiamo che è nato in Sardegna e che nella vita lavora come produttore musicale e dietro l’album della compagna, Care Colleghe, c’è il suo nome. I due si sono conosciuti, a quanto pare, nel 1987, proprio nel periodo di quella collaborazione.

Fausto Pinna e Iva Zanicchi: il loro amore