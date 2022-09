Fede di Uomini e Donne: chi è il nuovo tronista, età, lavoro, Instagram

Uomini e Donne. È tornato anche oggi l’appuntamento con Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Oggi è stato presentato uno dei nuovi tronisti: Federico Dainese, da tutti conosciuto come Fede.

Chi è Fede?

Ha un carattere estroverso si presenta subito riuscendo a suscitare la curiosità delle dame presenti. Sorridente, socievole, Fede sembra aver suscitato grande curiosità tra le corteggiatrici sedute, alcune delle quali hanno sin da subito manifestato grande interesse.

Biografia e carattere

Fede ha 25 anni ed è originario di Genova dove vive. È odontotecnico, una professione che fa con passione, e lavora nello studio dentistico del padre. Ha diversi hobby ma il principale è sicuramente la pallanuoto. Ama la cucina italiana e non dice mai di no alla mamma. Si vede sin da subito che ha una personalità irriverente, ironica, simpatica e molto cordiale.

Cosa si aspetta da una ragazza

L’odontotecnico genovese spera di trovare “una ragazza sincera, una persona che mi voglia per quello che sono e non per quello che ho e quello che faccio”.

Intagram

Il suo profilo Instagram è @daino97.