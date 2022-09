Federico di Uomini e Donne: chi è il nuovo tronista, età, lavoro, famiglia, Instagram

Chi è Federico

“La vita – dice Federico – mi ha fatto crescere troppo in fretta. Ho sempre trovato le soluzioni per superare le difficolta. Per me avere coraggio non significa strappare una pagina ma saperla voltare. oggi sono fiero dell’uomo che sono diventato”.

Il suo impegno in famiglia

Una vita impegnativa quella del nuovo tronista di Uomini e donne che non sembra spaventarsi di fronte ai problemi e, infatti, evidenzia: “Mi sono dovuto fare un c… tanto. Mi sono dovuto prendere cura della mia famiglia riuscendo a conciliare le esigenze di un 20enne con quella dell’uomo di casa”.

Cosa vuole da un rapporto di coppia

Anche rispetto a un eventuale rapporto di coppia dimostra di non avere alcun dubbio: “Accanto a me voglio una donna forte con la propria identità, io devo rappresentare un valore aggiunto”.