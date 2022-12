Federica Moro, chi è il marito Matteo Del Carratore: età, cosa fa, oggi, figli, matrimonio, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre che oggi, eccezionalmente, andrà in onda a partire dalle 14.10. Ospite di Silvia Toffanin, padrona di casa da anni, anche la bellissima ex Miss Italia Federica Moro, che dopo anni di silenzio e di allontanamento dalle scene, si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera ai film al fianco di Celentano fino all’amore che prova per il marito Matteo.

La storia d’amore tra Federica Moro e Matteo Del Carratore

Si chiama Matteo Del Carratore l’uomo che da anni, più di venti, è al fianco della bellissima e affascinante Federica Moro. I due nel 2017 sono convolati a nozze e sono sempre più complici e innamorati. “Stiamo insieme da quasi 17 anni, siamo sposati da 2, quanta strada insieme. Buon anniversario” – ha scritto la Moro su Instagram.

“Lui è bello come il sole, era abituato ad essere corteggiato, io sono una donna” – ha raccontato Federica Moro ai microfoni di Caterina Balivo. Matteo era fidanzato, Federica anche, poi si sono conosciuti e mai più lasciati grazie all’incontro avvenuto tramite un’amica in comune. “Mi ha minacciata quasi, dovevo esserci altrimenti la nostra amicizia sarebbe finita”. Una cena e poi il grande amore, che li ha portati nel 2017 al matrimonio.

Non abbiamo molte informazioni sull’uomo, sappiamo che nella vita è un imprenditore, ma sicuramente oggi Federica Moro ne parlerà ai microfoni di Silvia Toffanin. Sembrerebbe essere un uomo schivo, riservato: non compare sui social, ma sua moglie pubblica spesso foto in sua compagnia. La coppia non ha figli.