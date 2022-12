Federica Moro, chi è l’ex Miss Italia: età, carriera, oggi, chi è il marito, figli, vita privata, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre che vede alla conduzione Silvia Toffanin. Eccezionalmente a partire dalle 14.10, la padrona di casa oggi accoglierà in studio tanti ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo, che si racconteranno a cuore aperto. E lo faranno senza freni, come fiumi in piena. Emozionante sarà la storia di Federica Moro, l’ex Miss Italia che parlerà della sua carriera e della sua vita privata.

Dagli esordi al successo di Federica Moro come Miss Italia

Federica Moro è nata a Carate Brianza il 20 febbraio del 1965 ed è una nota attrice, ex modella eletta Miss Italia nel 1982. Ha trascorso buona parte della sua vita a Mariano Comense, poi ha iniziato la sua carriera quando aveva 17 anni: nel 1982, infatti, ha vinto il titolo di Miss Italia a Sanremo e da lì ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cinema. Ha recitato in vari film, si è classificata nella top 12 di Miss Universo 1983 e in quell’anno è stata protagonista al fianco di Adriano Celentano della pellicola, campione d’incassi, Segni particolari: bellissimo. Qui ha interpretato la parte di una ragazza, che ruba il cuore allo scapolo più impertinente che si conosca.

I suoi film e il rapporto con Celentano

Federica Moro, poi, ha preso parte al film College e ha lavorato molto al fianco di Celentano. Ha recitato anche nel film La partita di Carlo Vanzina ed è stata protagonista di vari telefilm, come Aquile, ambientato in una base italiana e sulla vita di alcuni piloti dell’aeronautica. Ha partecipato a numerose trasmissioni televisive, come ospite, ed è diventata testimonial di una casa di cosmetici.

Il ritiro dalle scene

Federica Moro ha lavorato molto in tv, ma da diversi anni ha preferito lasciare i riflettori e il mondo dello spettacolo. Ora si dedica alla vita privata e alla sua famiglia.

Chi è il marito, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Federica Moro da tempo è sposata con l’imprenditore Matteo Del Carratore. I due, insieme da vent’anni, sono convolati a nozze nel 2017. La coppia non ha figli, ma sono complici e affiatati come non mai.

Instagram di Federica Moro

Federica Moro ha un profilo Instagram e con l’account @federica_moro_official vanta oltre 42 mila followers.