Federica Pellegrini e l’infortunio a Pechino Express: ci sarà nella finale di giovedì 11 maggio 2023?

Hanno dimostrato a tutti di essere complici, affiatati, innamorarti, forti e determinati e con fatica, tra mille prove, corse estenuanti e tradizioni totalmente diverse, Matteo Giunta e Federica Pellegrini, i Novelli Sposi, sono riusciti ad arrivare in finale a Pechino Express, il reality show tutto all’insegna dell’avventura targato Sky. Loro, vincitori di molte tappe, si giocheranno il tutto per tutto con i ‘nemici’ e rivali Italo Americani, Joe Bastianich e Andrea Belfiore, e Le Mediterranee, Barbara Prezja e Carolina Stramare. Eppure, le anticipazioni su quello che vedremo giovedì 11 maggio non raccontano nulla di buono per la campionessa di nuoto: un infortunio, la caviglia gonfia e la paura dei fan. La Pellegrini ci sarà in finale o dovrà ritirarsi dal gioco?

Federica Pellegrini sarà in finale a Pechino Express 2023?

Nella scorsa puntata, la semifinale, Federica Pellegrini durante la costruzione di un trenino ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio: prima la caduta, poi la caviglia gonfia. Nonostante questo e nonostante le tensioni con Le Mediterranee, i Novelli Sposi hanno deciso di continuare la gara. Con non pochi intoppi. A trionfare gli Italo Americani, che si sono trovati di fronte Federica Pellegrini e suo marito Matteo Giunta e i Siculi: alla fine hanno deciso di giocare e di eliminare Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo. Tre, quindi, le coppie forti in finale, con un dubbio: per via dell’infortunio la Pellegrini riuscirà a gareggiare?

Cosa è successo

Le anticipazioni della finalissima, trasmesse la scorsa settimana, hanno preoccupato i fan dei Novelli Sposi. I conduttori, infatti, hanno chiesto a Federica Pellegrini se se la sente di continuare, poi si vede la Divina in lacrime chiedere scusa a tutti. Sono lacrime di gioia o di dispiacere? Dovrà ritirarsi dalla gara a un passo dalla finale? Non ci resta che pazientare ancora un po’ per capire cosa succederà: nonostante il reality sia registrato, gli spoiler sono davvero pochi. E, quindi, questo aumenta la curiosità. E l’attesa!