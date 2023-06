Federico di Temptation Island 2023: chi è, età, lavoro, famiglia, foto, Instagram, la storia con Alessia

Tutto pronto per Temptation Island 2023 e le coppie in gara sono state svelate tra polemiche e curiosità. Federico e Ale cercheranno di risolvere i loro problemi d’incompatibilità nel resort sull’isola della Sardegna: funzionerà o sono destinati a lasciarsi? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e la loro storia d’amore!

Federico e Alessia a Temptation Island 2023: la loro storia

Federico e Alessia sono in gara a Temptation Island 2023. Approderanno sull’isola insieme ad altre sei coppie e si troveranno di fronte a molte sfide. Riusciranno a resistere ai tentatori e alle tentatrici? Lo scopriremo presto. Il loro video di presentazione sulla pagina Instagram ufficiale del programma è già stato molto criticato. Nei commenti tutti credono che lei sia una persona falsa perché sembrava stesse recitando e ha anche pianto durante le riprese. Qual è la loro storia? Nel video raccontano di essere due persone che non potrebbero essere più diverse di così. Ecco il video della loro presentazione:

Chi è Federico: età, lavoro, di dov’è

Di Federico abbiamo ancora poche informazioni: ha circa 33 anni, ma non sappiamo quale sia il suo lavoro. Lui e Alessia stanno insieme e convivono da tre anni a Trieste, città d’ordine di lei, ma ultimamente va sempre peggio tra loro. Qual è il motivo della loro incomprensione? Sembra essere un’incompatibilità di fondo per cui la fidanzata soffre molto. Ha raccontato davanti alla telecamera: “Ho scritto al programma perché sono stanca del mio fidanzato. Vorrei maggiori certezze. Ho 31 anni e vorrei un matrimonio, una famiglia, ma Federico non mi dà alcuna stabilità”. Invece, Federico non vuole nulla di tutto ciò e le loro prospettive future sono molto diverse.

Chi è la fidanzata Alessia e perché ha pianto nel video di presentazione

Alessia ha 31 anni e viene da Trieste. Nella video-intervista si è aperta molto al pubblico, finendo anche per piangere. Alla sua richiesta di ‘stabilità’ Federico ha replicato: “La mia visione del futuro è completamente diversa dalla sua”. Ha continuato: “Penso non si possano volere cose più diverse di così: non sposarsi e volersi assolutamente sposare”. Alessia non accetta questa condizioni e ha replicato: “Vogliamo cose differenti. Questa è la nostra ultima occasione: o ci sposiamo o ci lasciamo. Sennò che ci facciamo insieme?” e poi è scoppiata in lacrime. Ha attirato molte critiche dal pubblico ed è stata definita ‘una grande attrice’, tuttavia, nei commenti tutti si fanno la stessa domanda: “Si vede che non c’entrano nulla l’una con l’altro, che ci fanno insieme?”. Come finirà tra loro?