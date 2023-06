Federico Nicotera e Carola Carpanelli di Uomini e Donne si sono lasciati? Lui sui social: ‘Non mi sono mai nascosto’

Li abbiamo imparati a conoscere nel corso del dating show Uomini e Donne, poi la tanto desiderata scelta. Ci stiamo riferendo alla coppia formata da Federico Nicotera e Carola Carpanelli. Come si ricorderà, il ragazzo ha deciso di approfondire la conoscenza fuori dal programma con la giovane, una scelta, la sua che aveva tenuto tutti con il fiato sul collo, non mancando poi di regalare anche tante belle emozioni. Ora, se negli ultimi giorni i rumors su una loro presunta crisi non sono tardati ad arrivare, pare che adesso tale circostanza sia conclamata. Ad annunciare che le cose non stanno andando nel verso desiderato sono stati proprio i diretti interessati. Cosa avranno detto?

Federico Nicotera e Carola Carpanelli di Uomini e Donne in crisi: cosa è successo

L’aria di crisi tra Federico e Carola di Uomini e Donne

La crisi è stata resa nota dalla coppia sui social ed al momento le cose non sembrano andare nel migliore dei modi. “Eccoci qua ragazzi. Come avete potuto leggere dalla storia, con Carola stiamo attraversando un periodo un po’ così. Un periodo un po’ difficile. So che essendo usciti da un programma come quello da cui siamo usciti noi, vi aspettate che comunque viviamo tutto questo con voi, che ne parliamo. Come dicevo, però, è un momento difficile, particolare quindi spero che capiate. Vi ringrazio della comprensione e per il fatto che state vicini. Vi mando un bacio”, queste le parole dell’ex tronista che chiede ai suoi fan comprensione rispetto alla vicenda che lo vede protagonista.

Il post su Instagram

A gettare nello sconforto i fan della coppia un post apparso nelle storie Instagram dell’ex tronista: “Non è una colpa averci creduto…”queste le sue parole, le quali hanno fatto pensare che ormai tra i due si sia giunti ad un punto di non ritorno. Tuttavia e sempre nel medesimo post, Nicotera ha tenuto a chiarire di non essersi mai nascosto dietro ad un dito e di aver sempre mostrato i suoi pregi e i suoi difetti a tutti senza particolari problemi: “Non mi sono mai nascosto! Me stesso, sempre…Con pregi e difetti che avete visto tutti…Questo è!”

I ringraziamenti

Invece, Carola Carpanelli dopo aver resa la crisi con l’ex tronista Nicotera ha preferito restare in silenzio, limitandosi a ringraziare tutti i fan per il supporto dimostratole in questo delicato momento della sua vita: “Vi sto leggendo in direct e vi ringrazio per tutto il supporto…Ricordatevi che vi leggo sempre”. Insomma, l’aria tra la neo coppia pare essere tutt’altro che distesa, come andranno le cose? Per scoprirlo non ci resta che aspettare e stare a vedere come evolveranno le cose.