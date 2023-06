Federico Nicotera e Carola Carpanelli di Uomini e Donne in crisi: cosa è successo

Sembra proprio che ci sia aria di crisi tra Federico Nicotera, ex tronista di Uomini e Donne, il dating show condotto su Canale 5 da Maria De Filippi, e la sua corteggiatrice Carola Carpanelli. Sarebbe stata proprio quest’ultima a confessare il periodo difficile della coppia con una storia su Instagram. Notizia confermata da Federico che ha fatto immediatamente il giro dei social arrivando alle ‘orecchie’ dell’opinionista del programma, Tina Cipollari, che ha commentato: ‘Ma davvero! Non me l’aspettavo, che notizia”.

La storia di Carola che conferma l’idea di una crisi con il suo Federico

Seppure la conferma sia arrivata da Carola, i fan della coppia aveva subodorato qualche problema, visto che da un po’ non si vedevano in coppia. I profili social dei due sono stati in silenzio troppo a lungo, facendo temere quello che ha annunciato la corteggiatrice. E anche Federico ha voluto dire la sua. Seppure capendo la curiosità di quanti si sono affezionati a loro e alla loro storia d’amore, l’ex tronista chiede comprensione: “Eccoci qua ragazzi. Come avete potuto leggere dalla storia, con Carola stiamo attraversando un periodo un po’ così. Un periodo un po’ difficile. So che essendo usciti da un programma come quello da cui siamo usciti noi, vi aspettate che comunque viviamo tutto questo con voi, che ne parliamo. Come dicevo, però, è un momento difficile, particolare quindi spero che capiate. Vi ringrazio della comprensione e per il fatto che state vicini. Vi mando un bacio”.

La Cipollari non riesce a non commentare la notizia

Ma la Cipollari non è riuscita a trattenersi. E commenta con un certo sarcasmo e. a corredo del suo commento, ha anche apposto un emoticon che ride. Se la crisi dovesse sfociare in una rottura, ecco che si tratterebbe dell’ennesima coppia del programma che, quest’anno, si saluta poco tempo dopo essere usciti dalla trasmissione. Già è successo, infatti, a Federica Aversano e Federico Dainese, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini e Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli. Insomma non sembra si sia trattato di una stagione fortunata per gli amori nati nello studio di Uomini e Donne, fatta eccezione per Lavinia Mauro e Alessio Corvino, la cui storia sembra resistere.