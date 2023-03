Federico Nicotera di Uomini e Donne, chi è la mamma: età, lavoro, perché il padre ha abbandonato la famiglia

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, che andrà in onda su canale 5 alle ore 14.45, vedremo la scelta del tronista Federico Nicotera. Ci sarà una sorpresa speciale per lui in studio con l’arrivo della mamma. Il tronista ha una storia familiare difficile, ecco cosa gli è successo e perché il padre lo ha abbandonato.

La scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne

Il Giovane tronista Federico Nicotera fa parte del tv show da ormai sei mesi, Carola Viola Carpanelli e Alice Barisciani sono state le sue due corteggiatrici dell’ultimo periodo. C’è grande attesa per la sua decisione: chi sceglierà? La puntata è stata registrata il 7 marzo e dagli spoiler che sono usciti, sembra che la sua preferita sia Carola. Oggi, però, in studio arriverà anche una persona per lui molto speciale: la madre.

Chi è la mamma del tronista

Il tronista e la madre hanno un rapporto molto speciale perché lei ha cresciuto lui e le sue sorelle facendo tutto da sola. Federico è molto legato alla sua famiglia e per lui la madre è una vera e propria supereroina. ha dichiarato: “Mamma è stata la mia figura di riferimento fin da piccolo. Io la chiamo wonder woman perché è una forza della natura, non si ferma mai”. Anche con le due sorelle il rapporto è splendido: con quella più grande c’è un rapporto quasi simbiotico e i due si capiscono con un solo sguardo. Poi c’è la piccolina, che è la più coccolata di casa e da grande vuole fare la ballerina.

Perché il padre lo ha abbandonato?

Federico Nicotera ha ricevuto molte domande sul perché non avesse mai nominato il padre. La risposta è stata molto commovente: ha confessato di non aver mai avuto un padre, perché lui se n’è andato quando Federico era piccolo. Ha dichiarato: “Non ho avuto una figura di riferimento dentro casa su cui fare affidamento, motivo per il quale sono anni ormai che non uso più la parola papà. Non uso più la frase: “Mio padre”. Scegliere di non avere come riferimento un padre, è una cosa che ti segna”. Ha raccontato che questa cosa l’ha fatto soffrire molto e lui ha sempre cercato di essere un punto di riferimento per la madre e le sorelle.