Perché Desdemona oggi lascia Uomini e Donne? La segnalazione e cosa è successo

Nella puntata di oggi, mercoledì 15 marzo di Uomini e Donne, sono attesi colpi di scena. In particolare a finire al centro del programma condotto da Maria De Filippi sarà Dedemona che era approdata nel dating show dicendo di avere problemi ad avere una relazione sentimentale. La dama che aveva ammesso di aver problemi ad andare oltre con gli uomini, e che dopo aver conosciuto Giuseppe ed essersi andata ad appassionati baci, aveva deciso di sospendere la frequentazione per approfondire la conoscenza con Ivan, verrà messa all’angolo.

Desdemona avrebbe un fidanzato

Sono diversi i messaggi arrivati agli autori del programma nel quale si dichiara che la donna fuori dal programma avrebbe un fidanzato. E nella puntata di oggi verrà messa con le spalle al muro e invita ad andare via. Sempre dopo che avrà avuto la possibilità di giustificare il suo comportamento e le sue dichiarazioni.

Gemma Galgani e la sua frequentazione con Silvio: a che punto è?

A seguire toccherà a Gemma Galgani e alla sua storia con Silvio. L’uscita tra i due avrebbe portato ad un bacio appassionato. Ma è propri sul bacio che si soffermerà il corteggiatore, entrando in una descrizione probabilmente un po’ troppo particolareggiata che darà fastidio alla Galgani. Una dovizia di particolari che provocherà fastidio anche negli opinionisti in studio. Probabile quindi che questo rappresenti un segnale che tra Gemma e Silvio la storia stia per arrivare al capolinea.

C’è attesa per la scelta di Federico Nicotera

Si tornerà a parlare anche di Federico Nicotera e della sua scelta. E l’ingegnere romano che deciso di puntare su Carola. La sua decisione dovrebbe essere trasmessa nella puntata di domani, giovedì 16 marzo. Mentre c’è attesa anche per la scelta di Lavinia Mauro. Prosegue nel frattempo la frequentazione di Nicole, la nuova tronista, con Christian e Andrea. Cosa succederà?