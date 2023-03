Uomini e Donne, anticipazioni 15 marzo 2023: ultime news su Gemma e Silvio, Desdemona abbandona, oggi il trono di Nicole

Dopo aver visto al centro dello studio Desdemona, tra Giuseppe e Ivan, e la tronista Nicole, che è solo all’inizio del suo percorso e sta conoscendo meglio i suoi corteggiatori, tra cui Cristian e Andrea, tra non poche polemiche con Roberta Di Padua del trono Over, oggi torna Uomini e Donne. E nel bel mezzo della settimana, stando alle anticipazioni, andrà in onda la puntata registrata il 7 marzo scorso, quella della scelta di Federico.

Gemma continua la conoscenza con Silvio a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni, riportate come sempre da Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Uominiedonneclassicoeover, oggi andrà in onda la puntata registrata la scorsa settimana. E si partirà dal Trono Over, quindi da Gemma e Silvio. I due stanno continuando a conoscersi, nonostante i dubbi della dama di Torino. E tra i due non mancano baci e complicità: sarà la volta buona?

Desdemona lascia il programma

Ma non finisce qui. Stando alle anticipazioni oggi si parlerà, e per un bel po’, di Desdemona, la dama che ha deciso di mettersi in gioco e di conoscere più cavalieri. Eppure, proprio lei oggi abbandonerà il programma dopo una serie di segnalazioni: cosa accadrà in studio?

Il trono di Nicole, le esterne

Dopo la parte del Trono Over, probabilmente i riflettori verranno puntati su Nicole, la nuova tronista, che si sta facendo conoscere per la sua determinazione e schiettezza. La bella romana ha portato in esterna Francesco, il corteggiatore napoletano: i due hanno preparato insieme delle pizzette, ma non c’è stato nessun contatto fisico. E di questo si parlerà in studio.

Quando andrà in onda la scelta di Federico

Per la scelta di Federico Nicotera, che ha deciso di uscire dalla trasmissione mano nella mano con Carola, forse bisognerà aspettare ancora un po’: entro la fine di questa settimana, in ogni caso, verrà mandata in onda. E scenderanno finalmente i petali!