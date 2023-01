Federico Russo, chi è l’attore: età, carriera, I Cesaroni, fidanzata, foto e Instagram

Volto noto del piccolo schermo, Federico Russo è ormai diventato un ragazzo. Come non ricordare il ruolo di ‘Mimmo‘ nella fiction I Cesaroni da lui interpretato? Tuttavia il tempo è passato, le cose sono cambiate ma l’amore per la recitazione è rimasto ed ora Federico ha già 19 anni. Come si sarà evoluta la propria vita? Ecco qualche informazione su di lui!

La biografia e la carriera di Federico Russo

Federico è nato a Roma il 19 ottobre del 1997 ed è del segno della Bilancia. L’attore ha fatto il proprio ingresso sul piccolo schermo alla tenera età di 6 anni, era infatti il 2004 quando prese parte alle settima edizione di Incantesimo venendo confermato, l’anno dopo, anche per la stagione successiva. Nel frattempo, il talentuoso Federico prese parte -vincendo- alla trasmissione di Milly Carlucci ‘Ballando con le stelline’. Ma il vero successo arrivò nel 2006 quando vestii i panni di Domenico, ‘Mimmo’ Cesaroni, il figlio minore della famiglia allargata formatasi dopo il matrimonio di Lucia Liguori e Giulio Cesaroni. Da questo momento in poi la sua carriera artistica non si è più fermata.

Dal 2015 al 2017 ha infatti lavorato alla sitcom di Disney Channel ‘Alex &Co’, nel 2016 ha interpretato Luca Rebeggiani nella serie televisiva Rai ‘Scomparsa’ per poi prendere parte, l’anno successivo, alla fiction ‘L’isola di Pietro’. Ancora, lo ritroviamo nell’11esima stagione di Don Matteo nei panni di Seba e anche nella serie televisiva targata Netfliz Curon.

Black Out- Vite sospese

Ma non finisce qui! Federico è l’attore che interpreta Riccardo Lo Bianco in Black Out Vite Sospese, il nuovo mistery drama targata Rai 1 ambientato in un lussuoso albergo del Trentino. Una fiction dove le sorprese e i colpi di scena non mancheranno. Ma cosa sappiamo della vita privata del giovane Federico Russo?

La vita privata di Federico Russo

Per quel che riguarda la vita privata, non sono molti i dettagli che emergono rispetto ad eventuali fidanzate del ragazzo. Precedentemente legato a Chiara Primavesi, adesso Federico è molto più riservato sui propri legami affettivi.

Social

L’attore ha un proprio profilo Instagram che vanta la bellezza di 810mila follower!