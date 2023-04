Federico Zampaglione, chi è l’ex marito di Claudia Gerini: età, carriera, canzoni, figli, Tiromancino, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Domenica In, la trasmissione condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche Claudia Gerini che parlerà di sé e della sua vita. Racconterà anche dell’amore finito con l’ex marito Federico Zampaglione. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e sui motivi della rottura!

Chi è Federico Zampaglione: età e carriera

Federico Zampaglione è nato a Roma il 29 giugno del 1968 ed è un cantautore, regista, sceneggiatore e frontman dei Tiromancino di 55 anni. È nato da una famiglia originaria di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria. Federico nel 1989 è tra i fondatori dei Tiromancino, la band che pubblica 4 album fino al cambio di etichetta discografica avvenuto nel 2000. Con il gruppo ha collezionato un successo dopo l’altro. Non c’è stata solo la musica nella sua vita: nel 2006 Zampaglione ha debuttato nel mondo del cinema come regista e ha realizzato il suo primo lungometraggio “Nero bifamiliare”. Nel 2017, tra l’altro, ha anche pubblicato il suo primo romanzo “Dove tutto è a metà” scritto insieme a Giacomo Gensini.

Le canzoni con i Tiromancino e i film di successo

Federico Zampaglione ha costruito una grande carriera dalla musica, al cinema alla radio. Con la sua band, nata nel 1989 in un piccolo locale di Roma, ha segnato la storia della musica italiana. Con il suo debutto come regista ha realizzato opere acclamate dalla critica. Insomma, vanta un’ampia produzione artistica! Ecco le sue opere:

La discografia con i Tiromancino:

1992 – Tiromancyno

1994 – Insisto

1995 – Alone alieno

1997 – Rosa spinto

2000 – La descrizione di un attimo

2002 – In continuo movimento

2004 – Illusioni parallele

2007 – L’alba di domani

2010 – L’essenziale

2014 – Indagine su un sentimento

2016 – Nel respiro del mondo

2021 – Ho cambiato tante case

Lungometraggi

2007 – Nero bifamiliare

2009 – Shadow

2013 – Tulpa – Perdizioni mortali

2021 – Morrison

Cortometraggi

2014 – Remember

2020 – Bianca

2020 – Bianca – Fase 2

Vita privata: Claudia Gerini, moglie, figlia e Instagram

Federico Zampaglione ha avuto una lunga storia d’amore con l’attrice Claudia Gerini: hanno fatto coppia fissa dal 2005 al 2016 e dalla loro unione è nata Linda, il 28 settembre 2009. Dopo la loro relazione, il frontman dei Tiromancino ha iniziato una nuova storia d’amore con l’attrice tarantina Giglia Marra e i due sono convolati a nozze. Ha un profilo Instagram @tiromancinoofficial e vanta 112 mila followers. Il suo ultimo singolo è “Due rose” in collaborazione con Enula. Ecco un dolce scatto con la moglie: