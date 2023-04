Domenica In, chi sono gli ospiti di domenica 30 aprile 2023: anticipazioni puntata

Difficile anche solo immaginare una domenica di Rai 1 senza Domenica In di Mara Venier, il salotto televisivo che a partire dalle 14, ormai da anni, tiene compagnia a migliaia e migliaia di telespettatori. La padrona di casa anche questa settimana accoglierà in studio tanti ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo, del cinema, della musica, che si racconteranno a cuore aperto. E senza freni, dalla carriera all’amore. Ecco tutte le anticipazioni di domenica 30 aprile.

Carolyn Smith e Claudia Gerini ospiti a Domenica In

Stando alle anticipazioni riportate come sempre in esclusiva su TvBlogo, la puntata di domenica 30 aprile si aprirà con Carolyn Smith, la presidente di giuria di Ballando con le Stelle, che si racconterà a cuore aperto: dai successi al periodo buio della malattia, di quel tumore al seno tornato ingombrante nella sua vita. Ma non finisce qui. Tra gli ospiti di Mara Venier, la ‘zia’ nazionale, anche Claudia Gerini, che ha appena scritto un libro dal titolo ‘Se chiudi gli occhi’, che uscirà il prossimo 2 maggio. Nel libro l’attrice parla della sua vita, della sua carriera, ma anche delle sue storie d’amore: dal legame con Gianni Boncompagni a Federico Zampaglione dei Tiromancino, padre di sua figlia Linda.

Il ricordo di Mia Martini

A Domenica In, poi, ci sarà il ricordo di Mia Martini, scomparsa il 12 maggio del 1995. In studio, per ricordare la grande artista italiana, la sorella Leda Bertè e il cantautore Enzo Gragnaniello, che ha lavorato a lungo con la Martini.

Tutti gli altri ospiti di Mara Venier

Tra gli ospiti anche Laura Chiatti e Marco Bocci, due attori che fanno coppia fissa nella vita e che si racconteranno a cuore aperto. Ma non solo. In studio anche Alberto Bertoli, figlio del grande Pierangelo Bertoli. A Domenica In, poi, non mancheranno i collegamenti da Napoli, che si prepara per la festa dello scudetto: alle 15 del 30 aprile, infatti, i biancocelesti dovranno affrontare la Salernitana. Ma la città sta già festeggiando da settimane.

L’appuntamento con Domenica In, quindi, è per il 30 aprile a partire dalle 14, rigorosamente in diretta, su Rai 1.