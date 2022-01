Claudia Gerini: chi è, età, carriera, figlie, chi è il compagno, Instagram, fidanzato, vita privata, altezza e ultimo film

Dopo l’emozionante puntata di ieri, torna l’appuntamento della domenica pomeriggio con Verissimo, il programma seguitissimo e amato dal pubblico di Canale 5. Oggi, ai microfoni di Silvia Toffanin, si racconterà, tra vita privata e carriera, l’attrice Claudia Gerini. Ma conosciamola meglio!

Claudia Gerini: chi è, età, carriera, film e serie tv

Claudia Gerini è nata a Roma il 18 dicembre del 1971. A 13 anni ha vinto il concorso di bellezza Miss Teenager, nella giuria del concorso era presente anche Gianni Boncompagni. Nei primi anni ’80 Claudia Gerini è comparsa in alcuni spot televisivi e nel 1987 ha partecipato al film Roba da ricchi nel ruolo della figlia di Lino Banfi. Il suo esordio in televisione risale al 1991 quando ha condotto un gioco telefonico nel programma Primadonna. In seguito, è entrata a far parte di Non è la Rai. Dopo alcuni piccoli ruoli cinematografici, i film che l’hanno fatta conoscere al grande pubblico sono: Viaggi di nozze e Sono pazzo di Iris Blond, entrambi diretti da Carlo Verdone. Da lì si è affermata come attrice del piccolo e grande schermo. Recentemente Claudia Gerini è tra i protagonisti di Suburra-La serie, prodotta da Netflix.

Claudia Gerini: chi è il compagno, figli, ex marito

Claudia Gerini ha due figlie, prima avuta dall’ex marito Alessandro Enginoli, dirigente finanziario con cui è stata sposata dal 2002 al 2004. L’altra figlia l’ha avuta dall’unione con Federico Zampaglione, il cantante dei Tiromancino, a cui è stata legata dal 2005 al 2016. Tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90 Claudia Gerini ha avuto una storia d’amore con Gianni Boncompagni, di quasi 40 anni più grande. Poi, la storia d’amore con Simon Clementi.

Instagram

L’attrice ha un profilo Instagram, con il suo account @geriniclaudia vanta 745 mila followers.