Carolyn Smith: chi è, età, carriera, tumore, figli, dove vive, chi è il marito, malattia, ultime notizie, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend con Verissimo. Dopo l’emozionante puntata di ieri, oggi toccherà a Carolyn Smith, nota coreografa, raccontarsi a cuore aperto.

Carolyn Smith: chi è, età, carriera, Ballando con le Stelle

Carolyn Smith è nata a Glasgow il 16 novembre del 1960 ed è una ballerina, coreografa, personaggio televisivo, conosciuta soprattutto come presidente di giuria nel talent show di Rai 1 Ballando con le Stelle. Ha iniziato a ballare da piccolissima: a 5 anni con la danza classica, poi ha praticato atletica leggera e ginnastica artistica nella nazionale scozzese. Esperta di danza sportiva, Carolyn è diventata presto specialista in balli latino americani e a soli 15 anni ha ottenuto i primi successi, diventando spesso finalista nei campionati Europei. E’ arrivata in Italia nel 1982 e ha continuato a dedicarsi alla danza, come insegnante però e dal 2007 è giudice di Ballando con le stelle.

Carolyn Smith e il tumore

Carolyn Smith nel novembre del 2015 ha dichiarato di avere un tumore maligno al seno. Dopo una fase di remissione, ha rivelato di essere in trattamento per una recidiva. E’ testimonial dell’AIRC, si è spesa pubblicamente in campagne di sensibilizzazione e nel 2017 ha pubblicato con HarperCollins il libro “Ho ballato con uno sconosciuto”, dove ha raccontato la sua storia.

Carolyn Smith: chi è il marito, figli, vita privata

Carolyn Smith si è sposata con un ballerino di Torino quando si è trasferita in Italia, poi si è stabilita in provincia di Padova. Attualmente non sappiamo molto sulla sua vita privata.

Carolyn Smith: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @carolynsmith5 vanta 280 mila followers.