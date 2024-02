Fedez-Ferragni: la lite furiosa da Cracco a San Valentino, cosa è successo

Dal pandoro-gate al Ferragnez-gate: cosa sta succedendo nella ormai ex coppia più discussa del web.

C’è chi ci spera, chi se lo aspettava e chi invece confida che sia una strategia di marketing per spostare l’attenzione dal Pandoro-gate. La coppia Ferragni-Fedez si spacca, così anche l’Italia che al tavolo del gossip prende posto avanzando indiscrezioni, retroscena e teorie sul perché i due influencer abbiano deciso di chiudere.

Una di queste teorie riguarda proprio l’ultimo “avvistamento pubblico” insieme, lo scorso 15 febbraio, quando Fedez e la Ferragni avrebbero festeggiato San Valentino serenamente. Ma gli ultimi pettegolezzi sembrano sfatare questo incanto, lasciando invece intrattenere già il preambolo della rottura.

Litigio a San Valentino: cosa è successo veramente tra Fedez e Ferragni

A squarciare il velo A “Mattino Cinque News” è il giornalista e direttore del settimanale “Nuovo”, Riccardo Signoretti. Secondo Signoretti la coppia era ai ferri corti da tempo, tanto che Fedez dormiva già in una camera a parte e a San Valentino ci sarebbe stata la “goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso”. A nulla sarebbero serviti i petali di rosa e la cena lussuosa da Cracco in Galleria a Milano: voci di corridoio parlano di una violenta lite tra i due, che potrebbe aver portato poi alla scelta definitiva di lasciarsi.

Fedez fuori dalla Ferragni Maison: l’influencer in cerca di altra sistemazione

Non solo, Signoretti avrebbe fatto trapelare che Fedez, in realtà, cercherebbe un’altra sistemazione, a Milano o persino negli Stati Uniti, dove si è rifugiato momentaneamente con la sua assistente. L’artista avrebbe secondo il giornalista un budget di circa 17mila euro al mese per cercare un’altra sistemazione e non è escluso che possa privilegiare proprio gli States, dove avrebbe ottimi contatti con un manager ben inserito. Come rivelato da Signoretti durante il programma, si tratterebbe di un “manager importantissimo di un’azienda automobilistica e sposato con una cantante che gli avrebbe offerto appoggio per ricominciare o approfondire la carriera musicale in Florida”.