Felicissima sera 2023 di Pio e Amedeo, chi sono gli ospiti della prima puntata: anticipazioni 24 marzo 2023. Sarà la seconda edizione di “”Felicissima Sera”, che nonostante le polemiche di due anni fa, si è visto prontamente riconfermare, a sorpresa, nella programmazione di Mediaset per l’anno 2023. Il programma è stato per l’emittente un successo, che ha coronato il duo comico nuovamente come i “Principi della Prima Serata” dopo l’esperienza di Emigratis.

Felicissima Sera con Pio e Amedeo

Si chiamerà “Felicissima Sera, All Inclusive”, con un programma che permette di far ridere gli spettatori. Ma proprio tanto. Fece discutere il monologo di Amedeo Grieco sull’omosessualità, che lo aveva portato a essere criticato fortemente dalla politica, la comunità LGBTQ+ e addirittura Tiziano Ferro, che sull’episodio aveva risposto dal palco del Festival di Sanremo. Un episodio che quasi portò alla cacciata del duo comico da Mediaset, per il loro essere “politicamente scorretti”.

Pio e Amedeo torneranno “politicamente scorretti” anche per questa edizione? Tutto si vedrà venerdì 24 marzo 2023, con il programma che inizierà alle 21.50 su Canale 5. Di certo, tantissime carte sono cambiate all’interno di Mediaset. Soprattutto per mano di Pier Silvio Berlusconi, editore della storica emittente televisiva di famiglia. Come visto con il Grande Fratello Vip, si prova a inseguire un “prima serata” educato e per le famiglie”. Tutto ciò che, a essere sinceri, leverebbe quella magia dagli spettacoli del duo comico pugliese.

In primis perché Pio e Amedeo sono i “re del trash” italiano, specialmente in questo momento. Secondo perché, almeno per gli standard televisivi, il duo comico va avanti solo con volgarità e situazioni al limite della maleducazione. E’ un po’ impensabile vederli presentare un programma più moderato, che oggettivamente li farebbe apparire come “pesci fuor d’acqua”. Non darebbero quella naturalezza, aggiunta alla genuinità, della loro satira televisiva, fatta per un pubblico molto elastico alle loro gag.