Felicissima sera 2023 di Pio e Amedeo: ecco quando inizia e anticipazioni

Pochi mesi dopo l’ultima puntata di Emigratis, Pio e Amedeo tornano su Canale 5 con la seconda stagione di Felicissima Sera. Il programma andrà in onda nel marzo del 2023, il giovedì, in prima serata. A comunicarlo è stata Publitalia ’80.

Le anticipazioni di Felicissima Sera 2023

La concessionaria pubblicitaria dell’Azienda di Cologno Monzese ha pubblicato i palinsesti di Canale5, e delle altre emittenti del gruppo, per il primo trimestre del nuovo anno. Publitalia ’80 ha reso nota l’offerta pubblicitaria per i suoi clienti dando anche delle anticipazioni sul palinsesto delle emittenti del gruppo Mediaset. Pio e Amedeo, come era ampiamente previsto, torneranno con una nuova stagione di Felicissima Sera, l’inizio è previsto per marzo 2023.

Il programma, salvo variazioni, dovrebbe occupare lo slot della prima serata del giovedì, dando il cambio a Michelle Impossible & Friends, il one woman show della conduttrice svizzera. La prima stagione di Felicissima Sera, andata in onda dal 16 al 30 aprile 2021, occupava lo slot del Venerdì, che ora Canale 5 sembra aver destinato alle fiction come Fosca Innocenti 2 e Il Patriarca, il remake della serie televisiva spagnola Vivir Sin Permiso, disponibile in Italia su Netflix.

Felicissima Sera è stato ideato e scritto dagli stessi Pio e Amedeo, la prima edizione è stata caratterizzata da ottimi ascolti, grazie anche ai numerosi ospiti del programma, tra i quali ricordiamo Maria De Filippi, Tommaso Paradiso, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Raoul Bova, Roby Facchinetti, Emanuele Filiberto, Ivana Spagna, Francesco Pannofino, Andrea Iannone, Nico Desideri, Angelo Famao, Francesco D’Aleo, Daniele De Martino e Achille Lauro. La prima stagione di Felicissima Sera è stata, volente o nolente, un successo. Non solo perché lo show in prima serata di Pio e Amedeo ha portato a casa ascolti molto interessanti, ma anche per il dibattito scaturito da prese di posizione e gag dei due comici pugliesi, che si sono rivelate particolarmente divisive. Mediaset aveva annunciato il ritorno del programma per questa stagione, in primavera inoltrata.