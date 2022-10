Emigratis, Pio e Amedeo danno in beneficenza i bonifici: ecco a quale associazione

Pio e Amedeo danno in beneficienza i bonifici degli ospiti dell’ultima stagione di Emigratis. I bonifici “scroccati” alle celebrità andranno tutti ad AMREF. Non solo divertimento e spettacolo per i due comici, ma i due si impegnano anche a livello sociale con questa nuova iniziativa.

Pio e Amedeo e la collaborazione con AMREF

Pio e Amedeo sono tornati con ‘Emigratis – La Resa dei conti’: nuove puntate, nuovi ospiti e nuovi sketch. Ma c’è molto di più dietro allo show. Durante i loro viaggi in tutto il mondo Pio e Amedeo hanno coinvolto i loro ospiti in un progetto benefico con il supporto di Amref Health Africa, una organizzazione non governativa internazionale fondata nel 1957 che si propone di migliorare la salute in Africa attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità locali.

Gli ospiti di Emigratis hanno versato dei bonifici per il progetto

A ciascuna delle celebrità ospitate a Emigratis è stato chiesto il versamento di un bonifico e solo alla fine della quarta e ultima puntata, andata in onda su Canale 5, si è capito che chi ha versato i soldi non li ha mandati ai comici, ma a favore di Amref, di cui i due sono diventati testimonial per questa importante iniziativa.

Emigratis e la beneficienza per l’Africa

L’obiettivo della beneficienza? La costruzione di pozzi di acqua potabile in Africa e, nello specifico, in Kenya. Il progetto riguarda la costruzione di pozzi per portare l’acqua nei villaggi intorno a Malindi, in Kenya. Amref e i due testimonial hanno precisato che i pozzi di acqua potabile costruiti grazie ad Emigratis saranno pozzi Amref che verranno creati per aiutare migliaia di persone nel territorio intorno a Malindi.