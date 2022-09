Quando va in onda la seconda puntata di Emigratis? Orario, ospiti e anticipazioni

Pio e Amedeo sono tornati e il programma che li ha resi ancora più famosi, Emigratis, è sbarcato su Canale 5, in prima serata, con nuove puntate. Città da visitare, ospiti famosi, temi importanti trattati con la chiave dell’ironia e della leggerezza, che non vuol dire superficialità. Ma quando andrà in onda il secondo e imperdibile appuntamento, dopo il debutto di mercoledì 28 settembre?

Emigratis torna in onda mercoledì 5 ottobre

La seconda puntata di Emigratis – La resa dei conti, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda mercoledì 5 ottobre, sempre in prima serata su Canale 5. Con nuovi ospiti e nuove città che faranno da sfondo perché Pio e Amedeo hanno girato l’Italia (e non solo).

Chi saranno gli ospiti

Ecco gli ospiti che vedremo nel corso delle puntate:

Matteo Berrettini

Sfera Ebbasta

Mahmood

Gigio Donnarumma

Antonio Conte

Neymar

Katherine Kelly Lang

Dave Grutman

ElisabettaFranchi

Martin Garrix

Ronaldinho

Salt Bae

Felipe Massa

Fausto Leali

Daniele Scardina

Gianluca Vacchi

Paola Catapano

Marco Verratti

E ci sarà anche la leggenda dello sport mondiale, Mike Tyson.

Quante puntate sono e dove vedere le repliche

Ricordiamo che le puntate di Emigratis saranno quattro, quindi salvo cambiamenti l’ultima verrà trasmessa il 19 ottobre, sempre su Canale 5. In streaming, invece, tutti gli appuntamenti si potranno rivedere, anche in un secondo momento, sul portale Mediaset Play.