Mike Tyson stasera a Emigratis con Pio e Amedeo: chi è, carriera, oggi, prigione, peso, patrimonio, moglie, figli e Instagram

Mike Tyson è un pugile ed è conosciuto a livello mondiale e stasera sarà ospite a Emigratis il programma in onda su Canale 5 con Pio e Amedeo. Conosceremo meglio il boxer noto non solo per le sue eccezionali performance sportive, ma anche per un caratterino non proprio semplice. Oggi la vita di uno sportivo che ha contribuito a fare la storia del pugilato internazionale è diventata una serie tv disponibile su Disney Plus.

Leggi anche: Emigratis 2022, tornano Pio e Amedeo: anticipazioni stasera, chi sono gli ospiti, orari e streaming

Chi è Mike Tyson

Nato a Fort Green, New York il 30 giugno del 1966 Mike Tyson ha 56 anni e ha iniziato a tirare di box quando era ancora giovanissimo facendo diventare la sua passione per la disciplina sportiva il suo lavoro. Un impegno che gli è fruttato un patrimonio notevole, visto che stando alle indiscrezioni del Daily Star dello scorso marzo il pugile avrebbe sperperato gran parte dei suoi soldi, circa 300 milioni di euro. Oggi, ma resta sempre solo una indiscrezione avrebbe ancora 9 milioni di euro.

Chi è la moglie

Tyson è stato spostato 3 volte, l’ultimo matrimonio, quello attuale, è con Lakiha Spencer. I due sono convolati a nozze nel 2009. Un’unione non facile, a quanto pare, visto che Lakiha avrebbe avuto guai con la legge e solo grazie all’intervento del marito nel 2008 – quando ha scoperto di essere incita del pugile – ha evitato il carcere.

Prima di lei Tyson è stato sposato con Monica Turner dal 1997 al 2003 e poi con Robin Given, un matrimonio lampo quest’ultimo durato un solo anno, dal 1988 al 189.

Figli

Mike Tyson ha in tutto 7 figli, gli ultimi due figli avuti da Lakiha, Milan e Morocco, di 13 e 10 anni; mentre gli altri dalle precedenti unioni: Migluel Leon, Rayana, Exodus, Mikey Lorna e Amir.

Carriera

Ha inseguito la sua passione sin da piccolo e già nel 1986 ha conquistato il titolo di campione del mondo dei pesi massimi mantenendolo fino al 1990 e tornare nuovamente a conquistare il medesimo titolo sei anni dopo. Ha continuato con la box fino al 2005 quando ha annunciato a 39 anni il suo ritiro.

Il suo carattere non facile lo hanno portato in diverse occasioni a salire agli onori della cronaca e non per meriti sportivi. Uno di quelli più noti risale al 1997 quando in un incontro contro Evand Holyfield non riuscendo ad avere la meglio sull’avversario, ad un certo punto gli si è avventato contro e gli ha morso l’orecchio tanto forte da sputare ciò che gli era rimasto in bocca. Ovviamente per quell’avvenimento è stato squalificato.

Un’altra vicenda pesantissima che riguarda il famoso boxer è l’accusa di stupro da parte di Desiree Washington. Per quei fatti Tyson è stato condannato a 10 anni di carcere.

Serie tv

Sulla vita di Tyson oggi è stata realizzata una serie tv dal titolo Mike. Ed è dal mese di settembre di quest’anno che è disponibile sulla piattaforma Disney Plus. Un film che racconta ogni dettaglio della vita del campione non dimenticando neanche i cosiddetti lati oscuri.

Instagram

Mike Tyson è su Instagram e conta ben 19,3 milioni di follower