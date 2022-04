Rissa in aereo, Mike Tyson prende a pugni un passeggero: ‘Mi aveva provocato’

Mike Tyson colpisce ancora, in tutti i sensi. In quest’ultimo periodo è evidente che il pugile abbia problemi nel controllare la rabbia e chi ha cercato di “sfidarlo” in aereo ne ha avuto la dimostrazione. In realtà però la sfida era tutta in testa dell’atleta perché il passeggero picchiato pare che volesse solo un selfie.

Leggi anche: Follia a Roma: ‘Dammi il telefono o ti faccio azzannare dal pitbull’

Mike Tyson non va d’accordo con i suoi tifosi

Era su un volo diretto in Florida da San Francisco. Mike Tyson era appena salito sull’aereo e si stava dirigendo verso il suo posto. Il passeggero che si trovava un posto dietro al suo si è permesso di chiedergli un selfie. Fotografia che lui ha accettato senza problemi se non fosse che dall’esaltazione il fan ha continuano a parlargli all’orecchio.

Una conversazione unilaterale in cui il pugile non aveva per niente voglia di partecipare. Da alcune fotografie sul web si può notare infatti come il ragazzo stesse importunando l’atleta così tanto da “fargli perdere la pazienza”.

Leggi anche: Roma, ragazzo ruba dal portafoglio della suocera e picchia violentemente il cognato: arrestato

L’ira del pugile: “era visibilmente ubriaco”

L’ex campione non riusciva più a sopportare le continue chiacchere del tifoso. Nel video sembrerebbe che ha provato a farglielo capire con le parole ma questo non è servito a molto. Allora Tyson ha pensato bene di girarsi e di prenderlo a pugni in faccia. Secondo alcuni il pugile era visibilmente ubriaco.

Dopo lo scontro la vittima si è alzata con il viso coperto di sangue e immediatamente è stato medicato. Il campione invece ha deciso di abbandonare l’aereo e di andarsene.