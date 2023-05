Festa dello scudetto del Napoli su Rai 2: ecco quando, alla conduzione Stefano De Martino

Napoli si prepara a festeggiare il proprio Scudetto anche in televisione, con l’evento del 4 giugno 2023 che andrà in onda anche su Rai 2. A condurre la diretta televisiva da piazza del Plebiscito, sarà un “napoletano DOC” di casa RAI: Stefano De Martino. Sarà lui a presentare la diretta dei festeggiamenti napoletani, che promettono tanto divertimento e l’intervento di famosissime star partenopee.

Su Rai 2 la diretta sui festeggiamenti per lo Scudetto a Napoli

Domenica 4 giugno, la città è pronta a stringersi intorno al Napoli per festeggiare il terzo storico Scudetto della società calcistica. Ormai da un mese vanno avanti i festeggiamenti nel territorio partenopeo, in un attesa che andava avanti da ben 33 anni. Infatti, dal 1990 la Città non ha più tirato su la Coppa calcistica più importante d’Italia, ovvero dai tempi in cui Diego Armando Maradona tirò su quel trofeo facendo esplodere di gioia la Città ed entrando nella leggenda del calcio partenopeo e mondiale.

Luciano Spalletti grande protagonista della diretta

Mai avevamo trovato tanto amore e soprattutto simili festeggiamenti per lo Scudetto italiano, con la tifoseria napoletana che si è dimostrata unica per attaccamento alla squadra e soprattutto alla maglia. Protagonista della puntata sarà mister Luciano Spalletti, che seppur in uscita da Napoli per dissidi con il presidente Aurelio De Laurentiis, si dimostra il vero artista che ha realizzato questo capolavoro di calcio italiano. Ad attenderlo, i festeggiamenti e l’abbraccio di un’intera città, che spera sempre come l’allenatore cambi idea sul suo futuro per provare ancora a sognare.

Una festa cinematografica alla De Laurentiis

Come ha promesso Aurelio De Laurentiis, la festa dello Scudetto napoletano sarà qualcosa di bellissimo e spettacolare. Nel pieno stile cinematografico del Presidente del Napoli, che sul palco, oltre mister Spalletti, attende anche un altro grande protagonista della cavalcata per il tricolore della squadra: il capitano Giovanni Di Lorenzo.