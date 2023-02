Figlio di Zaniolo, la ex lo attacca: “I genitori di Nicolò assenti con Tommaso”

Sara Scaperrotta contro la famiglia di Nicolò Zaniolo. A nulla è valso il trasferimento dell’ex giocatore della Roma al Galatasaray, i veleni lo raggiungono anche in terra turca. Questa volta però al centro delle polemiche ci sono mamma Francesca e papà Igor.

L’attacco di Sara Scaperrotta verso la famiglia di Nicolò Zaniolo

Un attacco in piena regola da parte della Scaperrotta, ma per quale motivo? La diatriba riguarda ancora una volta Tommaso, il bambino che la venticinquenne romana ha avuto con l’attaccante nel 2021. Sin dai tempi della gravidanza sono state tante le polemiche e le frecciatine da entrambe le parti, specialmente dopo il parto, con Nicolò che nonostante tutto non ha voluto far mancare il proprio supporto, considerato insufficiente però dalla Scaperrotta.

Se il discorso poi si sposta sui genitori del giocatore, ecco che la situazione sembra essere ben peggiore, il tutto documentato dal suo profilo Instagram. La giovane infatti ha voluto rispondere ad una domanda posta da un follower in merito al rapporto del piccolo con i nonni paterni: “Sei sempre stata molto discreta, ma una curiosità… i nonni paterni vedono Tommi?” le chiedono. “Due volte in 18 mesi per te sono abbastanza?”.

I genitori di Nicolò assenti con il nipotino Tommaso?

Un attacco frontale in piena regola, forse fin troppo diretto da poter essere pubblicato per mezzo social, con la ragazza che dopo cinque minuti aveva cancellato la story galeotta che ai numerosi follower però non era sfuggita. Non è la prima volta che le famiglie si punzecchiano a vicenda. Già nel 2021, dopo la nascita del figlio, Sara aveva spiegato di aver provato a rendere partecipi Nicolò e la sua famiglia, ottenendo però tutt’altro tipo di atteggiamento: “ogni mio tentativo di contatto è stato vano, bloccando persino i canali social e WhatsApp, ed io mi sono trovata dinnanzi un muro comunicativo ed emotivo.

Il mio unico obiettivo è il benessere di Tommaso, tutelare il suo percorso di crescita e di sviluppo, e fare in modo che abbia sempre una rete di supporto serena e fidata che un domani potrà chiamare famiglia”. Dall’altra parte per ora nessuna risposta in merito, bisognerà attendere per vedere se Francesca ed Igor Zaniolo vorranno aggiungere un altro capitolo a questa diatriba. Appuntamento alla prossima story.