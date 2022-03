Il professore, però, ha reagito in modo perentorio: “Chi si deve vergognare siete voi, dell’ignoranza con cui avete affrontato un pezzo del genere, della supponenza con la quale parlate di cose che non sapete neanche cosa siano, della strafottenza con la quale vi rivolgete a un artista come Daniele Silvestri. Voi lo sapete che in quella canzone si parla di mafia, di Cosa Nostra? No perché siete ignoranti, presuntuosi, supponenti, saccenti e fate una figura terribile. Io mi vergognerei. Non sapete neanche di cosa parlate, non sapete da dove nasca una canzone, non sapete chi sia Daniele Silvestri. Siete cascati male. Il discografico di quel pezzo ero io, il contratto per quel pezzo l’ho fatto io. Insieme a lui ho raccontato e promosso quella canzone. LDA se non riesci a cantare una canzone del genere hai sbagliato mestiere”.

La reazione di Daniele Silvestri E, ancora, anche il diretto interessato, Daniele Silvestri, non ha lasciato propriamente cadere la situazione. "Comune pure secondo me è un po' Pulcino Pio", ha twittato. Queste parole fanno riferimento a una frase detta da LDA in cui il ragazzo afferma che "anche il Pulcino Pio ha avuto successo".