Filippo Bisciglia, chi sono i genitori Piero ed Elisabetta: età, lavoro, oggi e vita privata

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo in compagnia della bravissima conduttrice Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi, arriverà in studio anche il noto conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia, che si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera. Parlerà anche dei suoi genitori Piero ed Elisabetta, a cui è legatissimo. Ecco chi sono e perché sono così uniti!

Chi sono Piero ed Elisabetta: età e lavoro

Piero ed Elisabetta sono il papà e la mamma del noto conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia. Hanno un rapporto splendido e sono molto uniti, tant’è che quando lui è costretto a volare in Sardegna per registrare il programma, sente tantissimo la loro mancanza. Attualmente sono entrambi in pensione perché hanno lavorato per una via intera. Lui è stato un rappresentante di abbigliamento per uomo e ha anche avuto un negozio. La mamma Elisabetta, invece, è stata impiegata in una ditta, mentre la sorellina del conduttore fa la ragioniera in uno studio di commercialisti.

Il rapporto speciale con i genitori

Filippo è legatissimo ai suoi genitori e nel 2021 ha dovuto affrontare un momento molto difficile perché il papà è stato ricoverato in ospedale. Non ha mai rivelato i dettagli della malattia, ma era molto preoccupato per la sua salute, tanto da fare una dichiarazione pubblica per lui: “Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa. Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme. Papà ti amo”. Più volte l’ha definito il suo eroe, il suo esempio più grande. Il conduttore vorrebbe tanto regalargli al gioia di diventare nonni e sta cercando di avere un figlio con la compagna di una vita Pamela Camassa. Ecco un dolce scatto con il papà dopo i sette mesi di ricovero ospedaliero:

L’infanzia segnata dalla malattia

Lo showman ha avuto un’infanzia molto difficile segnata da una brutta malattia: la sindrome di Perthes, che gli ha impedito di camminare fino a due anni. La sindrome colpisce le anche e per tanti anni i suoi genitori hanno avuto il terrore che lui perdesse le gambe. Grazie al loro sostegno e alle cure sperimentali, nonostante gli strascichi avuti fino all’adolescenza, ha potuto condurre una vita normale. Come ha detto spesso, non sarà mai abbastanza grato per tutte le cure che gli hanno dato e le decine e decine di visite a cui lo hanno accompagnato. Ecco un dolcissimo scatto dalla sua infanzia insieme ai genitori che ama tanto: