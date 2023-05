Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno figli? Età e vita privata

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo in compagnia della bravissima conduttrice Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi, arriverà in studio anche il noto conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia, che si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera. Parlerà anche del suo grande amore per Pamela Camassa: la coppia si ama da molti anni, perché non hanno figli? Ecco la verità

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: età e vita privata

I due sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo: stanno insieme da 15 anni e si amano ancora come il primo giorno. Come tutti, hanno avuto i loro alti e bassi, ma sono sempre rimasti uniti nel loro amore. Vivono insieme a Roma e sono felici. Hanno deciso di non sposarsi perché non gli interessa. Al momento vorrebbero allargare la loro famiglia con un figlio, ma credono sia rimasto loro poco tempo e sia un po’ tardi. In realtà lei ha 38 anni e lui 45 anni, ma lo showman ha rivelato sorridendo: “Fra un po’ altro che padre, avrò l’età per fare il nonno, il rischio è che il figlio non arrivi più”.

La coppia ha figli?

Nonostante il grande amore, il rapporto solido e la lunga convivenza, Bisciglia e Pamela Camassa non hanno figli. Sembra una condizione destinata a cambiare, dato che finalmente Pamela Camassa si sente pronta a diventare madre. Ha voluto aspettare perché non credeva fosse ancora arrivato il momento giusto, anche se ha rivelato: “Filippo mi chiede un figlio già da qualche anno, visto che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà“.

Le paure di Filippo Bisciglia

Lo showman si sente un po’ agitato in questo periodo: teme che per la sua età sia troppo tardi per avere un figlio. Entrano in gioco anche gli impegni lavorativi con Temptation Island e il suo desiderio di condurre un game show. Insomma, sembra che stiano cercando in tutti i modi di avere un figlio o una figlia, che però sembra non arrivare. Forse rivelerà qualche aggiornamento oggi in studio? Chissà…