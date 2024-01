Film in tv 6 gennaio 2024, cosa vedere stasera: programmazione completa per la Befana

L’Epifania tutte le feste porta via, ma il palinsesto televisivo per il 6 gennaio 2024 è ancora ricco di appuntamenti, grandi classici e film imperdibili.

Per chi il 6 gennaio puntasse all’ultimo sabato in clima natalizio, con tanto di plaid e cioccolata calda, la programmazione televisiva della Befana 2024 non delude. Ecco alcune proposte sui canali tv dal pomeriggio sino alla seconda serata, con i migliori film e appuntamenti da vedere comodamente dal divano di casa propria alla Befana.

Che film ci sono sui canali Rai il 6 gennaio 2024?

La programmazione serale di Rai1 del 6 gennaio 2024 sarà completamente dedicata alla Lotteria Italia 2024, durante “Affari tuoi”condotto da Amadeus. Il programma inizierà alle 20.35 e durerà approssimativamente fino alle 23.23, con le estrazioni dei vincitori nella seconda parte del programma.

Rai2 dedica il primo pomeriggio alla commedia “Mi presento ai tuoi” dalle ore 14, mentre alle 16.25 ci sarà “Otzi e il Mistero del Tempo”. Su Rai3 alle 16.50 ci sarà il “45° festival del circo di Montecarlo”. Mentre in prima serata, alle 21.20, il film “Licorice pizza”. Per quanto riguarda RaiMovie, alle 18 ci sarà “Jumanji – Benvenuti nella giungla” e alle 20:00 “Stanlio e Olio – Noi siamo le colonne”.

Che film ci sono su Rete4, Canale 5 e Italia il 6 gennaio 2024?

Su Rete4 va in onda un grande classico del folklore e del teatro romano con “Il marchese del Grillo” dalle ore 21.25. Anche Canale5 dedica la serata del 6 gennaio ai classici con il film “Heidi” dalle ore 21.20.

Ma è Italia1 che sfodera la programmazione più in target con un pubblico giovanile: a partire dalle prime ore del mattino del 6 gennaio, dalle 6:50, ci sarà uno spazio dedicato interamente ai bambini con cartoni e serie comedy fino alle 10:45 con “Young sheldon”. Alle 13.45 tornano “I Simpson”, a seguire “Canterville – Un fantasma per antenato” dalle 14:15 e poi “Casper” alle 16:15. Alle 21:20 un grande classico con “L’attimo fuggente”.

Che film ci sono su La7 e Iris il 6 gennaio 2024

Ottime proposte cinematografiche il 6 gennaio 2024 anche su La7 e Iris. La7 rilancia alle 21.20 con il film “Heat – La sfida” e in tarda serata, a mezzanotte, con “Uomini che odiano le donne”. Mentre su Iris, nel pomeriggio, ci sarà “Il curioso caso di Benjamin Button” alle 17:30, infine in seconda serata, alle 23, “Cellular”.