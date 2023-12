Film stasera in tv: cosa vedere oggi 8 dicembre, ecco la programmazione completa

Per la festa dell’Immacolata Concezione, 8 dicembre, la programmazione televisiva cambia per tenere compagnia ai telespettatori nel giorno di festa. Andiamo a vedere, quindi, quali sono i film stasera in tv.



Film stasera in tv, la programmazione completa

Iniziamo da Rai Tre, che propone alle ore 21.20 il film ‘Il materiale emotivo’. Regia di Sergio Castellitto, nel cast troviamo Sergio Castellitto, Bérénice Bejo, Matilda De Angelis, Clementino, Sandra Milo, Alex Lutz.

Vincenzo (Sergio Castellitto) dedica l’esistenza alla sua antica libreria parigina, una piccola perla adagiata al centro di una piazzetta di Parigi e alla figlia Albertine (Matilda De Angelis), costretta a casa per colpa di un incidente (incidente…?) avvenuto qualche anno prima. La vita di Vincenzo scorre tranquilla, tra l’amore per la figlia e quello per i libri, ma la calma non può durare per sempre, neanche per chi se l’è guadagnata pagandola a carissimo prezzo.

Cosa vedere sui canali Rai

Su Rai 4, al canale 21 del digitale terrestre, alle ore 21.20 verrà trasmesso il film ‘Kingsman: Il cerchio d’oro’. Regia di Matthew Vaughn, nel cast troviamo Colin Firth, Taron Egerton, Mark Strong, Sophie Cookson, Julianne Moore, Halle Berry, Elton John, Channing Tatum, Pedro Pascal, Jeff Bridges. Taron Egerton, Colin Firth e Julianne Moore nel secondo capitolo della saga spy action. Per sventare i piani di un nuovo nemico le spie londinesi chiedono aiuto ai colleghi americani.

Su Rai Movie, al canale 24, alle ore 21.10 va in onda il film ‘Closer’. Regia di Mike Nichols, nel cast troviamo Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman, Clive Owen, Nick Hobbs, Colin Stinton. Gli incontri fortuiti, le attrazioni istantanee e i tradimenti distratti di due coppie: Anna (Julia Roberts), Dan (Jude Law), Alice (Natalie Portman) e Larry (Clive Owen). Dan, un giornalista di necrologi aspirante scrittore, si fidanza con Alice, stripper americana in cerca di fortuna a Londra.

Poi però conosce la fotografa Anna, si innamora di lei ed è disposto a tutto pur di averla. Chattando sotto falsa identità con un dermatologo e fingendosi proprio Anna, Dan spinge il dottor Larry tra le braccia dell’ignara donna. I due si sposano, ma lo scrittore non si dà per vinto: provoca la separazione tra Larry ed Anna, ma poi finisce per farsi mettere nell’angolo dal dermatologo che si concede anche una notte al sex-club con Alice. Ma chi è veramente Alice? Alla fine Alice (Jane) lascia Dan perché lui la costringe a confessare il “tradimento” con Larry, che torna con Anna.

I film in onda sui canali Mediaset

Su Italia Uno, alle ore 21.20, va in onda il film ‘Independence Day – Rigenerazione’. Regia di Roland Emmerich, nel cast troviamo Liam Hemsworth, Bill Pullman, Jeff Goldblum, Jessie Usher. Tripudio di effetti speciali in 3D per il ritorno degli alieni nel sequel del cult anni 90, diretto nuovamente da Roland Emmerich. Un attacco extraterrestre minaccia la Terra: a un manipolo di eroi spetta il gravoso compito di salvare il pianeta dall’estinzione.

Sul 20, alle ore 21.04, va in onda il film ‘Hard kill’. Regia di Matt Eskandari, nel cast troviamo Eva Marie, Bruce Willis, Jesse Metcalfe. Action thriller con Bruce Willis. Donovan Chalmers e’ un miliardario CEO della tecnologia cosi’ importante che assume mercenari per proteggerlo. Quando un gruppo terroristico rapisce sua figlia comincera’ una spietata caccia per salvarla e ottenere giustizia.

Il film in onda su Cine 34

Su Cine 34, alle ore 21.00, va in onda in film ‘Bianco rosso e Verdone’. Nel cast troviamo Carlo Verdone, Elena Fabrizi, Milena Vukotic, Irina Sanpiter. In occasione delle elezioni politiche, alcuni personaggi residenti per lavoro in altre citta’ e all’estero, rientrano a Roma. C’e’ il padre di famiglia pedantemente ossessivo che fa fuggire la moglie con un altro; il burinotto emigrato in Germania che sogna di gustarsi finalmente la cucina italiana e un ingenuo ragazzone che deve accompagnare la nonna, ma la copre di premure cosi’ asfissianti da farla… morire di rabbia.

Cosa vedere su Iris

Su Iris, al canale 22 del ddt, alle ore 21.00 va in onda il film ‘The Terminal’. Rgia di Steven Spielberg, nel cast un fenomenale Tom Hanks. Storia basata su un episodio realmente accaduto riguardo un uomo che sbarca nell’aeroporto di New York, ma a causa di un colpo di stato nel suo paese e delle conseguenze diplomatiche è costretto a vivere nell’aeroporto senza visto.