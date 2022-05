Finale Amici 21, chi vince stasera? Pronostici e sondaggi sul vincitore

Manca davvero poco e il conto alla rovescia si può attivare perché questa sera, finalmente in diretta, andrà in onda la finale di Amici, il talent show di successo di Canale 5. Sei i concorrenti in gara, tra ballerini e cantanti, ma solo uno di loro trionferà e si porterà a casa una bella soddisfazione e…un bel montepremi. Chi avrà questo privilegio? Cosa dicono i primi sondaggi?

Chi sono i favoriti alla finale di Amici 21?

Sono 6, come già anticipato, i finalisti: 4 cantanti e due ballerini. Ma solo uno di loro riuscirà a vincere e ad aggiudicarsi il montepremi di 150.000 euro in gettoni d’oro. Ci sarà il vincitore del circuito ballo, poi quello del canto, ma solo uno sarà ‘trionfatore’ assoluto.

Per la danza, la corsa verso la vittoria è a due: la gara è tra Michele e Serena, che sono entrambi molto sostenuti. Secondo i primi pronostici, però, il ballerino di danza classica, che è stato il più votato al televoto in settimana, potrebbe avere la meglio sulla danzatrice e allieva di Raimondo Todaro.

Chi vince tra Albe, Alex, Luigi e Sissi?

Per quanto riguarda il canto, i preferiti sembrerebbero essere i due amici Alex e Luigi, che hanno raggiunto più del 30% nel gradimento del pubblico. Ma sarà davvero così? O ci sarà un ribaltamento delle carte improvvise? Non ci resta che scoprirlo stasera!

Chi vince secondo gli allievi

Ma la parola, almeno per ora, passa ai ragazzi, che in un video intervista hanno parlato del loro percorso e hanno fatto i nomi dei papabili vincitori.

Per Serena il vincitore si nasconde tra Sissi, Michele e lei

Per Alex tra Sissi, Michele e Luigi

Per Michele, tra lui, Sissi e Luigi

Per Sissi, tra lei, Luigi e Alex

Per Luigi, tra lui , Alex e Sissi

Per Albe, tra Sissi, Luigi e Alex.

Per quattro concorrenti su 6 Sissi dovrebbe vincere Amici 21: sarà davvero così?

Come si vota nella finale di Amici 21

Ma come fare per votare? Ci sono diverse modalità per il pubblico da casa: