Serale Amici 21, anticipazioni della finale: ospiti, televoto, sondaggi e chi è il vincitore stasera

Dopo mesi di studio, prove difficili, sfide ed esibizioni, finalmente è arrivato il momento tanto atteso dai fan sì, ma anche dagli allievi. Stiamo parlando della finale di Amici, il talent show di successo di Canale 5 che stasera giungerà al capolinea: solo uno dei 6 dei ragazzi rimasti in gara, tra ballerini e cantanti, vincerà e prenderà il posto ‘simbolicamente’ di Giulia Stabile. Chi riuscirà nell’impresa?

Chi sono i finalisti di Amici 21

I finalisti di Amici, come già anticipato, sono 6. Sei talenti che si contendono la vittoria, tra sfide ed eliminazioni dirette. Ecco chi sono:

Alex , 21 anni, cantautore e musicista allievo di Lorella Cuccarini

, 21 anni, cantautore e musicista allievo di Lorella Cuccarini Albe , 22 anni, cantautore e musicista allievo di Anna Pettinelli

, 22 anni, cantautore e musicista allievo di Anna Pettinelli Luigi , 20 anni, cantante e polistrumentista allievo di Rudy Zerbi

, 20 anni, cantante e polistrumentista allievo di Rudy Zerbi Sissi , 23 anni, cantante, allieva di Lorella Cuccarini

, 23 anni, cantante, allieva di Lorella Cuccarini Michele , 22 anni, ballerino di danza classica allievo di Alessandra Celentano

, 22 anni, ballerino di danza classica allievo di Alessandra Celentano Serena, 19 anni, ballerina, allieva di Raimondo Todaro

Come fare per votarli stasera e quali sono i codici

Solo uno di loro sarà il vincitore assoluto di Amici, quello che si porterà a casa 150.000 euro in gettoni d’oro. Ma come fare per votare? Ci sono diverse modalità per il pubblico da casa:

Con un sms inserendo nome/codice del concorrente al numero 477.000.1

Dal sito web www.wittytv.it (con la registrazione)

Dall’app Mediaset Infinity

Dall’app Witty Tv

Da Smart Tv e decoder abilitati.

Quali sono gli ospiti di domenica 15 maggio ad Amici 21

Sfide, esibizioni, ma anche tanti ospiti. Alessandra Amoroso, vincitrice del talent di Maria De Filippi nel 2009, sarà ospite della finale di Amici. Proprio lei che il prossimo 13 luglio sarà a San Siro con l’evento ‘TUTTO ACCADE’.

Ospite in studio anche la sciatrice Sofia Goggia, campionessa olimpica nella discesa libera e vincitrice di tre coppe del mondo, ora pronta per le Olimpiadi che si terranno nel 2026.