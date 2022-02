Finale GF Vip 6, ecco cosa farà Barbara d’Urso al Grande Fratello Vip: le ultime anticipazioni

Finale GF 6. Il momento tanto atteso si fa sempre più vicino, e i fan della casa più amata dal popolo della televisione non vedono l’ora di assistervi, e scoprire così il vincitore finale. Alla finale del Grande Fratello Vip, inoltre, ci sarà un ospite speciale, volto ormai noto della Mediaset e che lancerà proprio in diretta il suo nuovo programma.

Leggi anche: Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Antonio, Gianluca e Kabir lunedì 14 febbraio 2022. Percentuali e anticipazioni

Stiamo parlando proprio di Barbara d’Urso, che prenderà parte alla finale il 14 marzo prossimo, sebbene non sarà presente in studio, ma soltanto in collegamento streaming. Sfrutterà senz’altro l’occasione per presentare la sua nuova avventura televisiva dopo i recenti flop negli ascolti. Di fatto, negli ultimi tempi con l’ultimo programma da lei condotto, non ci sono stati ascolti brillanti. L’occasione di ripartire, però, le viene fornita direttamente dai vertici della Mediaset, i quali hanno pensato proprio a lei per la conduzione della nuova edizione de ”La Pupa e il Secchione”.