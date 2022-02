Finale Miss Italia 2021/2022: concorrenti, data e dove vederla in diretta tv e streaming

Finale Miss Italia. E’ già tutto pronto per l’attesissima finale di Miss Italia 2021. Nessuna paura, la data non è sbagliata. Infatti, inizialmente l’evento conclusivo era previsto per lo scorso 19 dicembre 2021. Purtroppo, però, la positività al Covid di due ragazze tra le candidate ha reso impossibile la prosecuzione del format. Udite, udite: la finale ora si terrà domenica 13 febbraio 2022.

Finale Miss Italia: tante novità

C’è, poi, un’altra verità per questa edizione di Miss Italia: per la prima volta sarà trasmessa in esclusiva da Helbiz Live, la piattaforma OTT dell’azienda leader globale nella micromobilità e prima nel suo settore ad essere quotato al Nasdaq. Inoltre, grande entusiasmo anche per i conduttori. Ebbene si, saranno proprio il volto della trasmissione Le Iene Alessandro Di Sarno e la celebre cantante Elettra Lamborghini a prendere le redini della challenge più attesa d’Italia. Siete pronti?