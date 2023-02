Fiori sopra l’inferno 2 si farà? Anticipazioni e data d’uscita della seconda stagione

In prima visione su Rai1 sbarca dal 13 febbraio 2023 la nuova serie tv con Elena Sofia Ricci. Fiori sopra l’inferno sarà il titolo della storia nella quale Teresa Battaglia, protagonista esperta profiler, si occuperà di indagare su una serie di omicidi avvenuti in un paesello sulle Dolomiti.

Si farà Fiori Sopra l’Inferno 2

L’ispirazione di tale progetto non è però inedita. Le vicende della giovane investigatrice infatti derivano dall’omonimo romanzo pluripremiato della scrittrice Ilaria Tuti. Il prodotto Rai ad opera di Donatella Diamanti, Valerio D’Annuncio e Mario Cristiani sarà diffuso sul piccolo schermo in 6 episodi, 2 per ogni prima serata. Teresa Battaglia – interpretata dalla celebre Elena Sofia Ricci – è un’investigatrice di successo che si ritrova in un piccolo paese di nome Travenì, nel cuore delle D0lomiti, per cercare di svelare il serial killer che si nasconde dietro una lunga serie di delitti all’apparenza inspiegabili.

Con lei i suoi collaboratori: l’ispettore capo e suo fedele collega Giacomo Parisi – interpretato da Gianluca Gobbi – e da Massimo Marini, una giovane new entry in fuga dal proprio passato – interpretato da Hans Knauss. Lo spietato killer però presenta un tratto estremamente inusuale: l’uomo che si cela dietro alla catena di omicidi infatti ha deciso di proteggere quattro bambini, tutti tra i 9 e i 10 anni. Mathias, Diego, Oliver e Lucia sono infatti le vittime di questo gioco spietato che al contempo però permetterà loro di discostarsi dalla realtà crudele delle mura familiari.

Le indagini proseguono indisturbate fino a quando una scioccante rivelazione non porterà un fulmine a ciel sereno nella vita della protagonista. Teresa infatti, già da tempo malata di diabete, scopre di essere predisposta all’insorgenza di Alzheimer, una malattia che per definizione potrebbe risultare incompatibile con la sua professione.

Cosa sappiamo sulla seconda stagione?

Come già anticipato dalla Rai Production, le puntate che andranno in onda a partire da questa sera – lunedì 13 febbraio 2023 – saranno solamente sei e distribuite 2 a 2 fino a fine febbraio. Considerando la brevità del racconto dunque risulterebbe prematuro iniziare a fantasticare in merito ad una seconda stagione. Da parte della regia non è stata rilasciata ancora alcuna dichiarazione ufficiale, mentre l’interesse dei telespettatori nelle vicende della giovane investigatrice potrebbero portare a ben sperare per un’ipotetica continuazione.

Un prodotto caratterizzato da elementi di giallo, thriller, romance e commedia che allo stesso tempo unisce tematiche crime a riflessioni più profonde, quali la metabolizzazione della malattia e il superamento di essa. Tutti aspetti che il pubblico della televisione di stato ha sempre accolto con grande interesse – si vedano serie quali Braccialetti Rossi, L’allieva o Doc-Nelle tue mani – e che dunque potrebbero facilmente condurre ad un progetto concernente una nuova stagione. Per il momento intanto si aspetta impazienti la prima puntata di questa promettente vicenda.