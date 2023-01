Fiori sopra l’inferno con Elena Sofia Ricci su Rai 1: ecco quando, trama e anticipazioni

Sarà una trasformazione drastica per Elena Sofia Ricci: “dalle pecorelle smarrite ai serial killer”. La famosissima attrice italiana, lasciati i panni da protagonista di Che Dio Ci Aiuti, si prepara ad un’imminente nuova avventura televisiva. Da lunedì 13 febbraio, l’attrice sarà a caccia di un assassino nella nuova fiction Fiori Sopra l’Inferno.

Dal 13 febbraio, Elena Sofia Ricci in “Fiori sopra l’Inferno”

Un delicato debutto che sarà aiutato, non solo, dalla messa in onda subito dopo il Festival di Sanremo 2023 ma anche dalla presenza di Elena Sofia Ricci sul palco dell’Ariston. Durante la presentazione della nuova produzione di Rai Fiction, l’interprete ha confermato l’incursione festivaliera prevista per la prima serata di martedì 7 febbraio 2023. “Non canterò” ha fatto sapere la Suor Angela televisiva. In quella stessa sera a Sanremo sono previsti anche la “co-conduttrice” Chiara Ferragni, i Pooh, Mahmood e Blanco.

In Fiori Sopra l’Inverno, Elena Sofia Ricci è Teresa Battaglia un’esperta profiler di quasi sessant’anni, che arriva in un piccolo paese di montagna, segnato dalla scia di sangue lasciata da un pericoloso killer. Teresa, però, inizia a sentire i primi sintomi dell’Alzheimer. Elena Sofia Ricci commenta così il nuovo personaggio interpretato per la televisione pubblica italiana: “Teresa è un personaggio straordinario, una donna molto speciale, unica, con un passato doloroso che l’ha fatta diventare ruvida, spigolosa, a tratti virile, antipatica, per certi aspetti. Ma capace di empatizzare sia con una bambina che è stata violata, ma anche con il killer, perché si domanda da quale razza di inferno possano venire queste creature mostruose. Per scoprire chi sia il killer devi empatizzare con quell’ex bambino violato”.

