Floriana contro tutti, lite con Zequila e Vaporidis. Vladimir Luxuria: ‘Stavolta ha esagerato’

Floriana Secondi è una delle naufraghe dell’Isola dei Famosi e, fin dall’inizio, ha iniziato ad avere problemi con alcuni concorrenti. Prima nel suo mirino è finito Antonio Zequila, attore al quale è stata costretta a restare legata per ben due giorni. Ma non solo: nella seconda puntata le sue mire si sono spostate su Nicolas Vaporidis: l’ex gieffina lo ha accusato di ricevere un trattamento di favore da parte del programma.

Floriana Isola dei Famosi: lite con Nicola Vaporidis

Nello specifico, Floriana lo ha accusato di aver tenuto un cellulare nel periodo in cui i naufraghi sono stati in albergo, prima dell’inizio delle riprese: questa cosa è vietata dal regolamento. Poi lo ha accusato di detenere un rasoio elettrico, altro oggetto vietato: questo è accaduto durante una diretta. Vaporidis ha risposto alle accuse: ha sì un rasoio, ma gli serve per motivi medici. E questo non è “un trattamento di favore”, è accaduto altre volte nel programma. La situazione però non è migliorata e i rapporti tra i due sono ormai incrinati.

Parla Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria, opinionista del programma, a Pomeriggio 5 ha parlato della situazione, prendendo le parti dell’attore. Ecco le sue parole: “Mi sembra che se la sia presa con la persona sbagliata, e soprattutto diciamo, quando ha accusato Nicolas di essere privilegiato perché aveva un rasoio per i capelli per motivi di salute. Non possiamo dire i motivi di salute…“ E ancora: “C’è un team medico, lì, che permette di tenere oggetti per motivi di salute. Ad esempio, io avevo un byte, perché soffro di bruxismo, digrignavo i denti… mi si rovinavano i denti. Quindi, per motivi di salute, alcuni oggetti o alcuni strumenti medici si possono tenere. Accusare una persona di essere privilegiata, mi è sembrato che abbia debordato, ecco!“

