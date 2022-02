Fosca Innocenti, anticipazioni terza puntata 25 febbraio 2022: trama prossimi episodi, data ultima puntata

Sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori Fosca Innocenti, la serie tv di successo di Canale 5 che vede tra i protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Ha debuttato solo qualche settimana fa, ma la miniserie sta incuriosendo, tra gialli da risolvere e storie d’amore dietro l’angolo: cosa succederà nei prossimi episodi in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, venerdì 25 febbraio?

Fosca Innocenti, anticipazioni 25 febbraio 2022: trama episodi

Cosimo è pronto per la partenza, si dovrà trasferire a New York, ma Fosca non sembra certo così contenta. E se da un lato c’è il viaggio programmato, dall’altro c’è un omicidio sul quale fare chiarezza: una cantante lirica è stata trovata morta e sarà Marcello, un critico musicale, che aiuterà la poliziotta nelle indagini.

Fosca Innocenti: data ultima puntata, quando finisce la serie tv

La fiction è stata girata in Toscana. Nel cast, oltre a Vanessa Incontrada e Francesco Arca, anche Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Giorgia Trasselli, Francesco Leone, Irene Ferri e Claudio Bigagli. Saranno quattro le puntate di Fosca Innocenti, con l’ultima in onda – salvo cambi di programma – venerdì 4 marzo.