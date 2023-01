Fosca Innocenti, anticipazioni terza puntata: trama episodi di venerdì 27 gennaio 2023

Fosca Innocenti ritorna la prossima settimana con una nuova puntata, nuovi colpi di scena e tante novità imperdibili. Venerdì 27 gennaio 2023, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la terza puntata (sono 4 in totale) della serie tv Fosca Innocenti 2, con protagonista la bellissima e bravissima Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Una serie avvincente, che sta pian piano entrando nell’immaginario collettivo del pubblico italiano che, dopo la puntata di questa sera, non vede l’ora di sapere cosa ci riservano le anticipazioni per la prossima puntata, la terza, che andrà in onda proprio venerdì prossimo, 27 gennaio 2023. Ecco tutte le anticipazioni di puntata. Continuate a leggere.

Fosca Innocenti 2, anticipazioni seconda puntata: trama episodi di stasera in tv

Fosca Innocenti, la serie con Vanessa Incontrada

Bisogna dirlo. La partenza di questa serie non è stata delle migliori. Un inizio non proprio brillante, insomma, dal momento che dal punto di vista degli ascolti, le prime puntate erano state battute dalla prima puntata di The Voice Senior. Ora, però, c’è un bel margine di miglioramento. Fosca Innocenti torna su Canale 5 con una nuova e imperdibile puntata, sia stasera, sia venerdì prossimo, 27 gennaio 2023. La fiction ha come protagonista il personaggio interpretato da Vanessa Incontrada, che veste i panni del Vicequestore di Arezzo. Ecco cosa ci aspetta per venerdì 27 gennaio 2023.

Fosca Innocenti, Trama, Venerdì 27 gennaio 2023

Recap: siamo alla stagione 2, e al terzo episodio. Il titolo della prossima puntata sarà ”Il diario dell’anima”. Cosa accadrà in puntata? Per un banale malinteso, Cosimo non parla più con Fosca (Vanessa Incontrada). Intanto, però, il Vicequestore ha ben altro per la testa, e altre gatte da pelare, forse più importanti per il momento. Infatti, le indagini continuano a concentrarsi sul maneggio appartenente alla migliore amica di Fosca, Ginevra, dopo che qualcuno ha attentato alla sua vita in precedenza. I sospetti, durante le ricerche, cadranno su Duccio, figlio del marito di Ginevra. Tuttavia, non appena la donna viene messa fuori pericolo, ecco che spunta un cadavere e le carte si rimescolano nuovamente.