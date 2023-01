Fosca Innocenti 2, anticipazioni seconda puntata: trama episodi di stasera in tv

La fiction di Canale 5 Fosca Innocenti 2 è arrivato al secondo appuntamento. Vanessa Incontrada nei panni del vicequestore di Arezzo è la protagonista della serie, quest’anno alla seconda stagione. L’appuntamento per tutti gli appassionati della fiction, ambientata tra gli splendidi paesaggi della Toscana, è per stasera alle 21 e 20 su la rete ammiraglia di Mediaset.

La puntata si apre con il ritrovamento di un cadavere

La puntata di stasera si apre con il ritrovamento del cadavere di una giovane sarta uccisa con le forbici nel laboratorio di un atelier di abiti vintage. Le indagini vengono avviate immediatamente dalla vicequestore che viene sostenuta nelle attività dal suo team e, in particolare, dal dottor Fontana, Claudio Bigagli. Un odore particolare sulle forbici con le quali si è consumato il delitto incurisiscono la vicequestore che scopre anche che la giovane sarta era arrivata ad Arezzo per caso, mentre fuggiva da qualcosa di pericoloso.Un giallo sul quale Fosca è chiamata a fare chiarezza per trovare il movente e l’assassino della vittima.

Fosca Innocenti divisa tra un amore del presente e uno del passato

Ma la protagonista deve vedersela anche con questioni personali. è stata sedotta dal proprietario dell’enoteca che si trova proprio accanto alla questura, Cosimo, Francesco Arca. Sembrava essere nato qualcosa di importante e Fosca ci aveva creduto. Aveva davvero pensato che la storia d’amore con l’uomo potesse essere quella giusta. Invece, all’improvviso, qualcosa è cambiato… Il cambiamento repentino sembra sia dovuto all’arrivo di Lapo Fineschi, Giovanni Scifoni, uno scultore tornato in Italia dopo aver trascorso un lungo periodo a Berlino. Ma Fosca e Lapo erano innamorati ai tempi dell’università. Cosa succederà adesso? Un altro grande problema che assilla la protagonista è il pericolo che il suo casale vada a finire in altre mani.

Insomma non solo un giallo da chiarire, ma anche intricate vicende personali terranno il pubblico stasera il pubblico di Canale 5 con il fiato sospeso in questo secondo appuntamento con la seconda stagione di Fosca Innocenti.