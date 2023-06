Francesca Alotta, chi è il marito: età, carriera, oggi, figli e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Domenica In, la trasmissione in onda dalle 14.00 e condotta dalla ‘zia d’Italia’ Mara Venier. La puntata di oggi sarà l’ultima prima della pausa estiva, quindi c’è grande emozione da parte di tutto il pubblico più affezionato. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche la cantante Francesca Alotta. Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata e i suoi amori finiti male.

Chi è l’ex compagno di Francesca Alotta?

La vita privata di Francesca è sempre stata molto riservata, sappiamo però che la Alotta è stata perdutamente innamorata di un uomo per poi scoprire che aveva un’altra famiglia. Di questa persona Francesca è anche rimasta incinta ma ha avuto un aborto spontaneo. Alla trasmissione Vieni da me, condotta da Caterina Balivo ha raccontato: “Ero innamorata persa. Aspettavo un bambino e l’ho perso quando ho scoperto che lui aveva un’altra situazione. Mi tradiva mentre ero incinta. Sono rimasta sola in ospedale quando ho perso il bambino. Dopo ho scoperto che per me era quasi impossibile avere un bambino. È stato complicato perché ho sempre sognato di diventare madre”.

L’aborto spontaneo e il tumore

Di questa persona Francesca è anche rimasta incinta ma a causa di un aborto spontaneo ha perso il piccolo. Una pagina drammatica e dolorosa della sua vita. Lei ha anche rivelato di aver avuto un brutto tumore maligno all’utero per anni, ma di aver contato sempre sul supporto delle sue care amiche. Insomma, una vita difficile, ma lei ha sempre saputo come rialzarsi e guardare avanti!

La vita privata di Francesca

La sua vita privata non è mais tata rose e fiori. Ha raccontato nell’intervista sopracitata di aver avuto anche un’altra brutta relazione finita molto male con un uomo violento. Ha rivelato: “Quando ho chiuso la storia è cominciato lo stalking. Veniva ai concerti con il cappuccio in testa e non era facile cantare in quel modo. Una volta me lo sono ritrovato in casa e all’epoca non c’erano le leggi di adesso e quindi è stato difficile denunciare”. Al momento pare che lei sia single.