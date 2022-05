Francesca De André: ‘Ho subito una violenza, sono in condizioni psicofisiche tragiche’. Il racconto su Instagram

Ha lasciato tutti senza parole Francesca De André, nipote del grande cantautore Fabrizio e personaggio del mondo dello spettacolo, nota soprattutto per aver partecipato al Grande Fratello e per essere stata ospite ‘quasi fissa’ dei salotti televisivi di Barbara D’Urso. Questa volta la giovane, che è seguitissima sui social, si è lasciata andare a un lungo racconto. E lo ha fatto su Instagram, senza mezzi termini: ha rivelato a tutti di aver subito una grave violenza fisica e di essere ora (e purtroppo) in condizioni psicofisiche tragiche.

Il racconto della violenza di Francesca De André sui social

“Ciao a tutti. Torno solo oggi dopo giorni dove sono stata costretta a sparire” – inizia così il lungo racconto di Francesca De Andrè, che sui social poche ore fa ha annunciato ai suoi followers di aver attraversato un periodo difficile.

“Mi trovo in condizioni psicofisiche tragiche, sto cercando di reagire. Ho subito una grave aggressione, violenza fisica, della quale non sono ancora in condizioni di parlare. Ma non essendo una bugiarda, per rientrare tra di voi mi sentivo di volervi accennare la verità di ciò che mi è successo. Vi chiedo comprensione, sostegno e affetto che voi mi avete sempre dato, ma ora ancora di più. Ne ho bisogno”.

Le accuse dei followers

Una storia su Instagram, tanti messaggi di affetto. E, come si può immaginare, anche tante polemiche. Per molti, infatti, quello che ha raccontato Francesca è infondato, è solo un modo per far parlare di sé, suscitare curiosità. Ma lei ha smentito: “Ribadisco alle persone che alludono al fatto che io abbia solo accennato senza raccontare e spiegare nel dettaglio che non c’è dietro nessuna strategia legata a nulla, men che meno all’attirare attenzione e curiosità”. Attualmente, non si sa cosa sia successo, ma sicuramente sarà la ragazza, appena se la sentirà, ad aggiornare i suoi followers. Che, intanto, ora le stanno vicino.