Francesca De André picchiata dall’ex fidanzato: ecco le foto choc ‘nascoste per vergogna e paura’

Dopo un po’ di tempo, per la prima volta, Francesca de André, ha parlato delle violenze subite dall’ex fidanzato. C’è voluto un poi prima che l’ex gieffina si raccontasse in pubblico. La foto pubblicata da Gabriele Parpiglia e le parole scritte hanno sconvolto davvero tante persone.

Qui la sua prima confessione: Francesca De André: ‘Ho subito una violenza, sono in condizioni psicofisiche tragiche’. Il racconto su Instagram

Cos’è successo a Francesca de André

Viveva un amore tossico. Che l’ha portata a sopportare situazioni che nessuno dovrebbe mai conoscere. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha cercato di starle accanto dal primo momento.

“Francesca De André, ha raccontato dopo settimane di rinvii a causa del suo stato di salute, la sua condizione post convivenza con un amore tossico. Post un massacro via l’altro, post la ricerca di una via di uscita. Io per primo che ho ascoltato la ragazza fin da subito, ho preso tempo, perché bisognava aspettare una sua pseudo ripartenza (per guarire ci vorrà molto tempo e molte cure)”

Le parole di Francesca De Andrè dopo le violenze

“Questa foto mostra una piccolissima parte di come erano le mie condizioni quel giorno, circa un mese fa… Appena successo ho passato tempo piena di vergogna, mi sentivo persa e questo mi ha impedito di condividerla pubblicamente”.

Qui il post integrale..